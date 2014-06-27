中国1-5月规模以上工业企业利润同比增长9.8% 总体平稳（更新版）

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路透北京6月27日 - 中国经济企稳的迹象从统计局周五公布的利润数据略见一斑。1-5月全国规模以上工业企业实现利润数增长9.8%，总体基本平稳，5月当月增速同比增长8.9%，增速比4月份回落0.7个百分点。

中国国家统计局工业司何平称，5月份利润增速小幅回落的主要原因受电子、煤炭、通用设备行业利润增速回落影响较大，以及企业销售增速回落比较明显所致。

“以上三个行业影响5月份规模以上工业企业利润增速比4月份回落2.1个百分点。”何平称，5月份，计算机通信和其他电子设备制造业利润同比增长5.2%，增速比4月份回落30个百分点；煤炭开采和洗选业利润下降50.6%，降幅比4月份扩大5.8个百分点；通用设备制造业利润增长5.1%，增速比4月份回落8.7个百分点。

5月份，规模以上工业企业主营业务收入同比增长6.9%，增速比4月份回落2.8个百分点。

数据显示，今年1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额22,764.4亿元人民币，同比增长9.8%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。5月份，规模以上工业企业实现利润总额5,127.2亿元。

何平指出，1-5月份新增利润仍集中于少数行业，新增利润最多的是汽车制造业利润总额同比增加552.4亿元，电力热力生产和供应业增加347.9亿元，电气机械和器材制造业增加253.9亿元，非金属矿物制品业增加236.5亿元，计算机通信和其他电子设备制造业增加169.1亿元，这5个行业对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为77%。

同时国有及国有控股企业利润增速有所回升。1-5月份，规模以上国有及国有控股工业企业利润同比增长3.4%，增速比1-4月份加快0.8个百分点，主要是因为石油和天然气开采业、石油加工炼焦和核燃料加工业、汽车制造业3个行业利润增长加快。

企业效益水平基本稳定。1-5月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.47%，同比小幅提高0.08个百分点。

统计局称，1-5月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额6,012.8亿元，同比增长3.4%；集体企业实现利润总额282.5亿元，增长0.9%；股份制企业实现利润总额13,380.6亿元，增长9.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额5,529.7亿元，增长12.4%；私营企业实现利润总额7,335.1亿元，增长12.9%。

1-5月份，采矿业实现利润总额2,767.5亿元，同比下降16.4%；制造业实现利润总额18,198.1亿元，增长13.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1,798.8亿元，增长25.1%。(完)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯/杨淑祯)

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