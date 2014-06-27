中国1-5月规模以上工业企业利润同比增长9.8% 总体平稳（更新版）

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
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路透北京6月27日 - 中国经济企稳的迹象从统计局周五公布的利润数据略见一斑。1-5月全国规模以上工业企业实现利润数增长9.8%，总体基本平稳，5月当月增速同比增长8.9%，增速比4月份回落0.7个百分点。
中国国家统计局工业司何平称，5月份利润增速小幅回落的主要原因受电子、煤炭、通用设备行业利润增速回落影响较大，以及企业销售增速回落比较明显所致。
“以上三个行业影响5月份规模以上工业企业利润增速比4月份回落2.1个百分点。”何平称，5月份，计算机通信和其他电子设备制造业利润同比增长5.2%，增速比4月份回落30个百分点；煤炭开采和洗选业利润下降50.6%，降幅比4月份扩大5.8个百分点；通用设备制造业利润增长5.1%，增速比4月份回落8.7个百分点。
5月份，规模以上工业企业主营业务收入同比增长6.9%，增速比4月份回落2.8个百分点。
数据显示，今年1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额22,764.4亿元人民币，同比增长9.8%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。5月份，规模以上工业企业实现利润总额5,127.2亿元。
何平指出，1-5月份新增利润仍集中于少数行业，新增利润最多的是汽车制造业利润总额同比增加552.4亿元，电力热力生产和供应业增加347.9亿元，电气机械和器材制造业增加253.9亿元，非金属矿物制品业增加236.5亿元，计算机通信和其他电子设备制造业增加169.1亿元，这5个行业对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为77%。
同时国有及国有控股企业利润增速有所回升。1-5月份，规模以上国有及国有控股工业企业利润同比增长3.4%，增速比1-4月份加快0.8个百分点，主要是因为石油和天然气开采业、石油加工炼焦和核燃料加工业、汽车制造业3个行业利润增长加快。
企业效益水平基本稳定。1-5月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.47%，同比小幅提高0.08个百分点。
统计局称，1-5月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额6,012.8亿元，同比增长3.4%；集体企业实现利润总额282.5亿元，增长0.9%；股份制企业实现利润总额13,380.6亿元，增长9.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额5,529.7亿元，增长12.4%；私营企业实现利润总额7,335.1亿元，增长12.9%。
1-5月份，采矿业实现利润总额2,767.5亿元，同比下降16.4%；制造业实现利润总额18,198.1亿元，增长13.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1,798.8亿元，增长25.1%。(完)
(发稿 沈燕; 审校 黄凯/杨淑祯)
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