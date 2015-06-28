中国1-5月份规模以上工业企业利润总额同比下降0.8%--国家统计局

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月28日 - 中国国家统计局周日公布，1-5月份，全国规模以上工业企业实现
利润总额22,547.6亿元人民币，同比下降0.8%，降幅比1-4月份收窄0.5个百分点。
统计局并公布，5月份规模以上工业企业实现利润总额5,207.1亿元，同比增长0.6%，增
速比4月份回落2个百分点。
国家统计局工业司何平博士认为，5月份工业利润增速放缓的原因有三方面，一是销售
增速小幅回落；二是投资收益拉动利润增长的作用有所减弱；三是受电力、汽车、酒饮料等
行业利润下滑影响明显。
何平认为，尽管5月份增速有所回落，但工业利润已经连续两个月实现增长，累计利润
降幅也持续收窄。这是因为一是降息等政策有利于企业减少支出、增加盈利。二是高技术制
造业利润增长较快。
1-5月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额4,603.3亿元，同比下降
23%；集体企业实现利润总额192.6亿元，增长2.2%；股份制企业实现利润总额14,569.1亿元
，下降2.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额5,819.4亿元，增长5.3%；私营企业实
现利润总额7,857.8亿元，增长6.2%。
1-5月份，采矿业实现利润总额1,109.1亿元，同比下降59.8%；制造业实现利润总额19,
376.6亿元，增长6.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2,061.9亿元，增
长15.2%。
1-5月份，在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增长，1个行业持平，10个行
业下降，1个行业由同期盈利转为亏损。主要行业利润增长情况：农副食品加工业利润总额
同比增长11.5%，纺织业增长6.3%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长66.9%，化学原料和
化学制品制造业增长12.6%，有色金属冶炼和压延加工业增长28.2%，电气机械和器材制造业
增长5.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长24.3%，电力、热力生产和供应业增长1
5.2%。
同期煤炭开采和洗选业利润下降66.8%，石油和天然气开采业下降69.5%，非金属矿物制
品业下降6.4%，黑色金属冶炼和压延加工业下降11.5%，通用设备制造业下降1.2%，专用设
备制造业下降2.2%，汽车制造业下降1.9%。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)
累计 增速（%） 单月 增速（%）
2015年1-5月 -0.8 5月 0.6
1-4月 -1.3 4月 2.6
1-3月 -2.7 3月 -0.4
1-2月 -4.2 1-2月 -4.2
2014年全年 3.3 12月 -8
1-11月 5.3 11月 -4.2
1-10月 6.7 10月 -2.1
1-9月 7.9 9月 0.4
1-8月 10 8月 -0.6
1-7月 11.7 7月 13.5
1-6月 11.4 6月 17.9
81-5月 9.8 5月 8.9
1-4月 10 4月 9.6
1-3月 10.1 3月 10.7
1-2月 9.4 1-2月 9.4
2013年全年 12.2 12月 6
（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/
(发稿 吴晓龙；审校 林高丽)
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