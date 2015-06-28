中国1-5月份规模以上工业企业利润总额同比下降0.8%--国家统计局

路透北京6月28日 - 中国国家统计局周日公布，1-5月份，全国规模以上工业企业实现

利润总额22,547.6亿元人民币，同比下降0.8%，降幅比1-4月份收窄0.5个百分点。

统计局并公布，5月份规模以上工业企业实现利润总额5,207.1亿元，同比增长0.6%，增

速比4月份回落2个百分点。

国家统计局工业司何平博士认为，5月份工业利润增速放缓的原因有三方面，一是销售

增速小幅回落；二是投资收益拉动利润增长的作用有所减弱；三是受电力、汽车、酒饮料等

行业利润下滑影响明显。

何平认为，尽管5月份增速有所回落，但工业利润已经连续两个月实现增长，累计利润

降幅也持续收窄。这是因为一是降息等政策有利于企业减少支出、增加盈利。二是高技术制

造业利润增长较快。

1-5月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额4,603.3亿元，同比下降

23%；集体企业实现利润总额192.6亿元，增长2.2%；股份制企业实现利润总额14,569.1亿元

，下降2.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额5,819.4亿元，增长5.3%；私营企业实

现利润总额7,857.8亿元，增长6.2%。

1-5月份，采矿业实现利润总额1,109.1亿元，同比下降59.8%；制造业实现利润总额19,

376.6亿元，增长6.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2,061.9亿元，增

长15.2%。

1-5月份，在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增长，1个行业持平，10个行

业下降，1个行业由同期盈利转为亏损。主要行业利润增长情况：农副食品加工业利润总额

同比增长11.5%，纺织业增长6.3%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长66.9%，化学原料和

化学制品制造业增长12.6%，有色金属冶炼和压延加工业增长28.2%，电气机械和器材制造业

增长5.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长24.3%，电力、热力生产和供应业增长1

5.2%。

同期煤炭开采和洗选业利润下降66.8%，石油和天然气开采业下降69.5%，非金属矿物制

品业下降6.4%，黑色金属冶炼和压延加工业下降11.5%，通用设备制造业下降1.2%，专用设

备制造业下降2.2%，汽车制造业下降1.9%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速（%） 单月 增速（%）

2015年1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

81-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/

(发稿 吴晓龙；审校 林高丽)

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