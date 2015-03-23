(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福3月23日 - 2014年全球工业机器人销量增长27%，受汽车及电子行业、特别是中国和韩国该行业需求的带动。

国际机器人协会（IFR）称，2014年工业机器人销量为22.5万台左右，其中在亚洲的销量几乎占到三分之二。

该协会称，随着中国在追赶工业化国家竞争对手中国市场的工业机器人销量增长54%，达到5.6万台左右。中国之前已经成为了全工业机器人的最大市场。目前全球工业机器人年销售额约为95亿美元。

该协会并称，中国市场的工业机器人销量中，本土供应商的销量为1.6万台，其他则来自瑞士ABB 、德国Kuka 、日本安川电机（Yaskawa） 及发那科（Fanuc） 等海外供应商。

IFR指出，去年紧随中国之后的较大市场分别是韩国、日本、美国和德国，这五大市场的销量占全球工业机器人总销量的四分之三。（完）