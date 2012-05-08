业内高层期望中国铁矿石现货交易平台年交易量达1亿吨以上

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京5月8日电---火速延揽全球三大矿商加盟後,中国铁矿石现货交易平台於周二如期上线.业内高层表示,期望该平台未来能达到1亿吨以上的年交易量,以实现价格发现的功能.
该平台能否促成规模化的交易量,亦为关键所在.路透了解到,相较长期协议购买而言,国内市场铁矿石现货交易比例正呈现上升趋势,中国大型买家表示愿意把现货交易量部分转向该平台;但国外大矿商则对交易量的预测"讳莫如深".
"总得达到这个量,(即)一年一亿吨或两亿吨,才能实现发现价格的功能."北京国际矿业权交易所(CBMX)一位高层称.不过,他未给出实现的具体时间.
据此计算,该平台需达到每月近1,000万吨的稳定交易额.作为全球最大铁矿石进口国,中国2011年进口量达6.86亿吨.
鞍钢集团国际经济贸易公司总经理李达光也认为,未来该平台正常发展一段时间後,应至少占30%以上的铁矿石现货贸易量.
他并称,中国相关主管协会并未明确要求大型钢厂将铁矿石采购转入该平台,但"我们愿意逐步去这麽做."
此外,中铁物总进出口有限公司总经理薛小林在会议间隙告诉路透,今年将争取将三成的铁矿石现货交易量转入该平台.
"不可能所有的量都用这种方式成交,但能放上去的我们尽量放."他称.
中国铁矿石现货交易平台由北京国际矿业权交易所、中钢协(CISA)以及五矿商会於今年1月共同发起成立,以期产生具公信力的铁矿石参考价格,减少市场炒作引发矿价大幅波动.
**国外矿山态度谨慎**
对於未来该现货交易平台的交易量状况,国外矿山态度谨慎.淡水河谷中国区总裁麦礼仕(Luiz Mariz)表示,该公司非常支持中国铁矿石现货交易平台,但现在预估具体的交易量还太早.
淡水河谷目前主要依赖通过长期协议方式将铁矿石卖给中国钢厂,现货交易仍为少数.
他并称,该平台将带给公司新的商业契机,包括小型的或之前未合作过的中国钢厂及贸易商.
过去的两个月里,全球三大矿业巨头--巴西淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.L)(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)，以及澳洲Fortescue Metals(FMG.AX)等矿山企业均已先後加入这个新平台.
"我觉得这个平台的成功与否关键取决於矿山的态度."一位大型中国铁矿石贸易商负责人称,"矿山若不放货,就没用的.铁矿石贸易本身利润就很薄,作为我们贸易商来说,能顺便加一个美金就谢天谢地了."
随着国际铁矿石交易向现货倾斜,定价机制亦越来越灵活,现货交易平台成为钢厂、矿商、贸易商的最新战场.业内目前普遍将新加坡GlobalORE的现货交易平台与中国平台看作两家新晋竞争对手,GlobalORE尚未正式上线.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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