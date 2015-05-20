世界卫生组织称埃博拉病毒“不会销声匿迹”

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透日内瓦5月19日（记者 Stephanie Nebehay） - 世界卫生组织高层官员周二称，几内亚和塞拉利昂过去一周报告新增35个埃博拉病例，是之前一周的四倍，这显示埃博拉病毒“不会销声匿迹”。
“需要采取非凡的努力才能完成工作，”世界卫生组织埃博拉特别代表Bruce Aylward在卫生部长们参加的简报会上说道。
“随着眼下雨季的开始，加倍努力将更加困难，”他所指的是越发严峻的后勤挑战。
Aylward表示，5月17日当周报告的35个病例来自几内亚和塞拉利昂的六个区，几内亚最多。之前一周确认了九例。
同样受到埃博拉疫情严重冲击的利比里亚本月早些时候宣布未再新增埃博拉病例。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。