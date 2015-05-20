世界卫生组织称埃博拉病毒“不会销声匿迹”

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Stephanie Nebehay
路透日内瓦5月19日 - 世界卫生组织高层官员周二称，几内亚和塞拉利昂过去一周报告新增35个埃博拉病例，是之前一周的四倍，这显示埃博拉病毒“不会销声匿迹”。
“需要采取非凡的努力才能完成工作，”世界卫生组织埃博拉特别代表Bruce Aylward在卫生部长们参加的简报会上说道。
“随着眼下雨季的开始，加倍努力将更加困难，”他所指的是越发严峻的后勤挑战。
Aylward表示，5月17日当周报告的35个病例来自几内亚和塞拉利昂的六个区，几内亚最多。之前一周确认了九例。
同样受到埃博拉疫情严重冲击的利比里亚本月早些时候宣布未再新增埃博拉病例。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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