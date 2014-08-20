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市场报道 | 2014年 8月 21日 星期四 00:33 BJT

企业并购：英飞凌将以30亿美元现金收购International Rectifier

路透法兰克福8月20日 - 德国芯片生产商英飞凌 周三宣布，同意以约30亿美元的现金收购美国同业International Rectifier 。

总部位于慕尼黑的英飞凌称，收购价为每股40美元，较International Rectifier过去三个月的平均股价有48%的溢价，较周二收盘价高出51%。

英飞凌表示，此次交易所需资金来自公司现有的现金和总计15亿欧元(20亿美元)的全额包销信贷融通。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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