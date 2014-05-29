英菲尼迪大变身：淡化日本元素 凸显拉丁范儿

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/日本厚木5月25日 - 日产汽车 寻求更改旗下高端品牌英菲尼迪的外观设计，稀释日本元素，凸显更加“热烈的”拉丁感觉。

这种大胆的举措意在扭转在豪车市场陷入困境的英菲尼迪品牌。在截止到3月底的财年里，英菲尼迪的全球销量仅为18万左右，约为竞争对手奥迪的十分之一。

英菲尼迪总裁Johan de Nysschen表示，为了吸引中国汽车买家，以及与戴姆勒 旗下的奔驰和大众汽车 旗下的奥迪等高端品牌竞争，英菲尼迪正在悄然淡化日本元素，“走全球化路线”。

为了区别于外观“冷酷”的德国竞争对手，英菲尼迪计划成为“一个有诱惑力的煽动者……以吸引买家，释放感性诱惑”，de Nysschen近期在北京接受采访时说道。de Nysschen来自南美，曾是奥迪的高管。他表示，英菲尼迪将“拉丁化，非常拉丁”，并提到刚刚推出的Q50强烈暗示了这个新的设计方向。

de Nysschen希望未来四五年里将英菲尼迪的年销量提升至50万辆，其中五分之一在华销售。这远高于截止到3月底财年在华销售的2.1万辆。2013年，奥迪全球销量为160万辆，在华销量为49.2万辆。

Guggenheim Securities投行高级执行总监、富有经验的汽车行业观察家John A. Casesa指出，英菲尼迪的目标即使有可能达到，也“非常有野心”。

“获得任何成功都需要付出大量的时间和金钱。德国高端品牌的主导地位表明，成功是长期积累的结果。需要不断地推出非常好的汽车。这可能需要10、15或20年。”Casesa表示。

“奥迪为大众贡献了一半的获利。我们应该有类似的崇高目标。”现年54岁、约18个月前加入日产汽车的de Nysschen说道。

英菲尼迪首席设计师Alfonso Albaisa表示，英菲尼迪的目标客户是思维独立的企业家，他们也是通过非传统渠道获得的成功。

“并不是对医生有意见……但他们（目标客户）不见得要读常青藤学校。”Albaisa称，并指出英菲尼迪“激动人心的”新外观应该会从2016年下线的汽车开始展现出来。

de Nysschen指出，新的设计应能让英菲尼迪拥有目前所缺乏的明确品牌身份。他表示，英菲尼迪汽车“曲线非常优美”，但这让一些人认为英菲尼迪汽车“看起来很肥”。“这是我们必须开始解决的问题。”

英菲尼迪内部人士称，未来的车型仍将反映日本价值观，比如精确以及对细节的关注，但de Nysschen正在全力推广更加国际化的品牌形象。

“光是我们的管理团队成员就来自15个不同的国家。英菲尼迪不认为自己是个日本品牌。”de Nysschen说道。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌