英菲尼迪看好全球豪华车市场 并宣布全新命名体系

5月22日在香港拍到的英菲尼迪品牌标志。 REUTERS/Tyrone Siu

路透巴黎12月18日(记者 Gilles Guillaume) - 日产汽车(7201.T)旗下高端品牌英菲尼迪全球总裁Johan de Nysschen表示，英菲尼迪预计，明年全球豪华汽车市场将增长8%，因美国市场的强劲需求抵消了西欧销售的平缓。

英菲尼迪周二宣布，该品牌的系列车型将被重新命名，因公司希望在欧洲和中国豪华车市场占有更大份额。

De Nysschen在接受路透电话采访时表示：“全球豪华车市场正在从强劲的美国市场扩展，这对我们是个好迹象。”

受助于车型和引擎类型的增加，日产将英菲尼迪打造成全球主要的豪华汽车品牌的计划取决于该品牌的生产扩大至欧洲和中国。

英菲尼迪周二表示，公司准备扩展车型，简化该品牌名字。英菲尼迪迄今基本上都在日本本土生产。

公司表示，自2014年款起，英菲尼迪将以字母“Q”作为未来和现有车型系列的命名前缀，后边跟数字标志车型大小，以字母“QX”作为其SUV车型和跨界车型的命名前缀。

英菲尼迪称，在扩展车型组合时，这种命名的改变将“提升消费者对我们车型系列的熟悉度。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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