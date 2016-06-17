日产旗下英菲尼迪召回6万辆Q50轿车 因转向系统有问题

路透北京6月16日 - 日产汽车(7201.T)旗下豪华车品牌英菲尼迪(Infiniti)发言人周四表示，将在全球召回约6万辆汽车，因对于Q50自动驾驶功能至为重要的转向系统可能有故障之虞。

发言人Stefan Weinmann在书面声明稿中指出，召回的影响范围涵盖所有英菲尼迪的销售市场，包括中国和北美。

Q50是英菲尼迪旗下首款在特定条件下可于高速公路实现自动驾驶的车辆，主要拜其电控主动转向技术(direct adaptive steering)之赐。

Weinmann表示，该系统“在极少数的情形下、在刚启动车辆时”会出现问题，当中的一个软件瑕疵“可能导致转向系统没有回应，并改变转向角度。”

他称，英菲尼迪将在6月及7月开始告知客户召回，强调品牌对于安全的承诺。

这并非电控主动转向技术首次出现问题。英菲尼迪先前召回2014年款的Q50产品，根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)说法，其电子转向系统可能在冰点失效。

中国汽车安全监管单位表示，这次召回将影响在中国的6,894辆车，包括进口的Q50车辆，以及一款在本地生产的长轴版车辆。

英菲尼迪去年全球销量为215,250辆。(完)