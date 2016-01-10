2015年中国通胀低位收官今年料仍温和 货币政策维持边际宽松

路透北京1月9日 - 中国2015年通胀数据低位收官，全年CPI涨幅不及年初3%目标位一半创六年新低；PPI则扩大跌幅录得连四年负增长。分析人士预计，通胀温和、工业领域通缩状况在2016年仍会延续，但PPI跌幅有望收窄，考虑到人民币贬值预期下资金外流，今年货币政策将维持边际宽松。

中国国家统计局周六公布，去年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，略高于上月的1.5%但符合预期；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌5.9%，略低于路透预估中值-5.8%。12月CPI环比涨0.5%，PPI环比降0.6%。全年CPI同比涨幅1.4%，PPI则下降5.2%。

“我们认为中国央行2016年货币政策会维持稳健的基调，但会在边际上维持相对宽松的。中央对CPI通胀目标值可能会维持在3%，为货币政策操作留有相对充裕的空间。”摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊称。

他预计，2016年CPI涨幅可能反弹至1.8%，主要基于今年食品价格会出现一定程度反弹的判断，且2015年低基数也会推高同比增速。而上游行业PPI通缩则会有所减轻，但鉴于今年五大任务中关于“去产能，去库存，去杠杆”的基调，工业品价格短期内很难复苏。且鉴于美元升值和全球需求疲软，输入性通缩局面不会有实质性改善。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，12月CPI基本符合预期，全年以远低于预期目标的水平完美收官；当月PPI尽管只比预期略低0.1个百分点，但还是显示由于产能过剩导致通缩压力居高不下。

“这样就奠定了2016年政策的主基调，要突出供给侧改革，消化过剩产能，同时要通过量化宽松和积极财政来为去产能、市场出清打下较好基础。”他预计，今年PPI跌幅会收窄至3.8%；而在大宗商品价格跌幅收窄及公用事业涨价支持下，CPI涨幅或略回升至1.7%左右。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读称，12月食品价格环比上涨1.5%，影响CPI环比上涨0.52个百分点，是CPI环比上涨的主要原因。食品中，受全国部分地区降温雨雪天气影响，鲜菜和鲜果价格继续上涨，合计影响CPI环比上涨0.48个百分点，接近CPI环比总涨幅。12月非食品价格环比持平，七大类非食品价格环比四平两降一涨。

统计局数据显示，12月CPI中的食品价格同比上涨2.7%，非食品价格同比上涨1.1%。去年全年食品价格上涨2.3%，非食品价格上涨1.0%。

方正证券首席宏观分析师郭磊则强调，无论是PPI，还是CPI，都呈现出工业通缩触底和一般物价再通胀的迹象。他指出，PPI连续五个月在-5.9%，一则反映在目前大宗商品低位，中国经济边际企稳的状态下，工业价格下行已基本触底；二则也显示目前经济缺少实质性引擎，只靠周期力量，所以价格企稳力度会比较弱。

“考虑到上游部分产品价格已经开始变化，以及跨年之后基数因素的切换，我们估计2016年1月PPI将会有所收窄。”他并预计，开年以来的一周内，猪肉价格上涨明显加快，同比已经到了30%以上，这将对1月CPI产生影响。

**货币政策料维持边际宽松**

新年伊始，中国股市和汇市波动剧烈，人民币贬值预期加强，人民币兑美元去年跌4.5%，创有记录来最大年度跌幅，也进一步加深对资本外流的担忧。这意味着中国仍需要宽松政策护航。

“我认为随时可能降准降息，现在人民币贬值预期强，资金流出多，资金价格上升对经济增长不利，为扭转这种预期，必须通过降准降息干预，维持2016年六次降准，两次降息的判断。”李慧勇说。

中国央行去年已五次降准(包括定向)、五次降息。汤森路透中国固定收益市场展望2016年第一期的参与机构预期，中国央行1月维持基准利率不变，降准概率则超过八成，同时一季度继续降息降准预期仍然较高。

章俊表示，2016年作为十三五开局之年是中国经济转型攻坚战的开始，期间所面临的困难不言自明。“去产能，去杠杆，去库存”无一例外地会对经济增长造成负面冲击。为了配合中央在“供需两端同时发力”的政策基调，货币财政政策的密切配合不可或缺，否则单靠积极的财政政策很可能会出现独木难支的局面。

在此背景下，监管层在人民币国际化取得阶段性成果之后，会把政策重心转向国内。他认为央行通过调整人民币汇率形成机制，来增强货币政策的独立性，更多地服务于国内经济转型的需要。

而海通证券宏观团队的姜超等则认为目前“宽松左右为难，防范风险为先”。他们指出，12月国内工业通缩持续，人民币贬值预期下资金大幅流出，均需要宽松货币保驾护航。但降息降准已连续两月缺席，原因或在于货币宽松属于典型的刺激需求侧的政策，而非目前政府大力提倡的供给侧改革，因此今年或需降低对货币放水的预期，以防风险为首要目标。

人民日报此前援引权威人士称，2016年坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，但重点和力度有所调整。稳健货币政策要灵活适度，主要体现在为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，既要防止顺周期紧缩，也绝不要随便放水，而是针对金融市场的变化进行预调微调，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。（完）