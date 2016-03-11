香港《经济日报》：通胀未碍松货币 中央还须警惕

（3月11日社评）

内地上月通胀升至19个月新高，市场忧高通胀重临碍中央再松货币，惟此恐是过虑，货币政策料续趋松，更关键实是怎确保天量资金流向实体经济，而非四溢乱窜为经济金融添乱。

内地股市昨挫逾2%，更拖累港股高开低收，主因之一是内地上月居民消费价格指数（CPI）升至2.3%，创19个月新高，市场忧高通胀、甚至滞胀来临，缩窄中央再松货币空间。惟担心高通胀碍货币政策趋松，恐属过虑。

此因上月通胀急升，主要受食品价格尤其菜价飈升推动，底因是春节加上极端低温天气影响，刺激菜价急涨，故通胀反弹是短期因素居多。且今年首两个月，内地累计通胀亦仅2%，与中央定下的3%目标仍有距离，目前物价水平仍低于警戒綫，中央未需调整货币偏松政策。

内地经济下行压力仍未消，货币政策继续趋松，如进一步降准，以至减息，应仍陆续有来。惟值得关注的是，今年来中央已连番加大信贷投放、人行密集推公开市场操作释资金，以至在上月底再度降准等，但大松货币下，经济仍续低走，如上月制造业采购经理指数（PMI）便跌至4年新低，反而内地楼市尤其一綫城市楼价，却在天量资金追逐，甚至藉＂首付贷＂等高杠杆工具推波助澜下，令市况火上加油。

此正正凸显，中央自2008年金融海啸后，不断加码放水撑经济，截至去年，货币供应M2已为国内生产总值逾两倍，远高于2008年时的1.5倍，相当于＂超发＂了逾30万亿元人币的货币。

惟大量资金却未流向实体经济，而是在市场四散流窜，无论是近期涌向一綫楼市，又或如去年般＂爆炒＂A股，以至如早些年般疯狂炒作农产品、矿产等，失序游资不断为经济金融添烦添乱。中央已定调今年货币政策稳中偏松，货币供应 增长目标为13%，较6.5%的经济增长目标高一倍，若今后释出的巨额资金，仍未能导入实体经济，续溢出四散，恐徒惹更多难以逆料的金融、经济风险。

当然，此现象非中国独有。如何放松货币政策，并将资金导向实体经济，是不少国家央行与政府的头痛问题。中央能否破解此难题，如透过产业政策、货币定向操作等，发挥宽松货币对振兴实体经济的最大效益，将是今年中央能否成功稳经济的重要关键。（完）