控通胀仍是联储未来关注焦点--官员

路透特拉华州威尔明顿3月29日电---两位美国联邦储备委员会(FED,美联储)高官周四表示,当联储最终需扭转极度宽松的货币政策时,控制通胀将变得紧迫.

目前美国通胀率徘徊在联储目标2%附近,政策制定者的焦点在於刺激经济增长并压低8.3%的失业率.但仍有人担心,联储史无前例的行动为物价可能大幅上涨埋下了种子.

美联储主席伯南克在乔治华盛顿大学发表演说时称,"和以往一样,我们必须关注通胀,并乐见维持物价稳定,通胀处於低位并保持平稳."

"这些是我们关心的问题.没有简单公式,但随着经济转强并可以靠自身力量持续增长,那麽在某个时点,对联储提供大量支持的需求将开始消退."贝南克说道.

距离下次美联储政策会议不到一个月,有关加息或出售部分联储持有的资产的言论四起.

伯南克本周稍早强调需要支持就业市场後,市场猜测联储可能推出第三轮具有争议的大规模债券购买举措,即量化宽松(QE3).

周四稍早出炉的数据显示,美国上周初请失业金人数小幅减少.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟说,若经济状况继续好转,那麽今年稍晚扭转政策的压力将增加.

"若经济成长继续改善,失业率持续下滑、那麽我们开始缓和(宽松)政策立场的压力将增加,"他在扶轮社讲话後对记者说.

若没有"拖累复苏的冲击,我们很可能需要在2014年底之前升息,"普洛瑟表示.他补充称,即便美国联邦基金利率升至0.75%,"我们仍将处於非常宽松的政策立场."

升息是阻止未来通胀的一项努力.但鉴於美联储资产负债表规模过大,且存在油价波动等使情况更加复杂的影响因素,在大萧条後收紧政策将是非常棘手的.

"我们从未面临这种情况...我们不知道应当以多快的速度进行升息,"普洛瑟说,他并称相信联储最终将设法避免"通胀激增".

美联储将於4月24日-25日举行政策会议.(完)

--编译 张荻/杜明霞;审校 孙茉莉

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