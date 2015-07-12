一周焦点：全球通胀压力仍温和 中国仍是头号关注对象

路透伦敦7月12日 - 目前看来全球通胀压力似乎要较很多人的预期要来的温和，经济增长前景温和遏制了通胀，这意味着各国央行可能在较长时间内还会维持低利率，甚至是进一步放宽政策。

除巴西等少数例外外，很多主要经济体的通胀压力仍低，甚至为零，不过很多国家资产价格上涨，尤其是股市，带动了房屋价格通胀的又一轮攀升。

中国，而非希腊，仍将是这一段时间头号关注对象。

中国政府祭出多项措施来救助处于自由落体的股市，股市恐慌令人严重担忧这会冲击本已放缓的经济增长。6月中国消费者物价指数(CPI)同比近上涨1.4%。

虽然本周的经济成长官方数据预计只会从7.0%放缓至6.9%，但许多人猜测，实际放缓程度要大得多。最近原油价格大跌，反映了这种看法。

但目前而言，中国民众对于房屋市场的曝险要大于股市，而且当局似乎已成功地提振股市反弹。

而对于经济来说，成长动能仍在恶化。Standard Life Investments的首席分析师Jeremy Lawson写道，“长期轨道仍然向下，而且多数风险仍然偏向下档。”

“经济成长缓慢且通胀减弱，可以解释为什么许多新兴经济体最近几个月一直在放松货币政策...(但)存在做过头的风险。”

美国通胀前景也非常温和，尤其是考虑到失业率快速下降，而尚未有确凿迹象显示就业改善已推动薪资明显上升。

但一些大型投行仍然对未来几个月的美国经济成长前景持乐观看法。自从金融危机开始减弱以来，预测美国经济下半年会变得更强已成为标准模式。

**关注叶伦出席国会听证会**

美联储政策制定者在6月会议记录中明确表示，将密切关注国外经济成长，特别是中国和其他新兴市场。

金融市场的交易商和投资者先前已将美联储近10年来的首次升息预期时间从6月延后至9月，目前预期时间是12月甚至2016年。

美联储主席叶伦周三和周四将出席国会听证会，外界期望能从她的证词中找到更多升息的线索，但估计不会有强烈的信号。

瑞士信贷分析师写道，“我们依旧认为，联邦公开市场委员会(FOMC)的多数委员盼望在时机成熟时摆脱零利率政策区域，最有可能在年底前。”

“但收紧政策的迫切性有些降低，”他们还提到金融市场的避险情绪上升风险且薪资增长缓慢。

在欧元区，通胀率仍处在危险的近零区域。

本周将出炉的数据料显示消费者物价指数较上年同期仅上升0.2%，今明两年升至2%的目标区间上限几乎无望。

欧洲央行官员预计，明年平均通胀率仅为1.5%，2017年将略升至1.8%。欧洲央行本周将召开政策会议。

英国的通胀率一向都能轻而易举的超过其主要欧洲贸易伙伴国。不过，路透公布的最新调查显示，英国料公布6月通胀率降为零；前月也仅有0.1%。

英国通胀率已开始接近调查预估区间的低限，凸显出实现2%的通胀率目标有多么艰难。英国央行预计到2017年会实现目标。

日本央行本周也将召开会议，可能调降对经济成长和通胀的预期，外界仍预期日本央行今年晚些时候会加大刺激力度。

加拿大央行亦开会，料维持利率在0.75%。由于贷款成本较低，楼市再次升温的风险似乎盖过了经济已然滑入衰退的可能性。(完)

(编译 孙茉莉/张涛/张荻/李爽 审校 李婷仪/张若琪/戴素萍/郑茵)

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