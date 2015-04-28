焦点：苦恼通缩？接下来市场或因油价反弹推高通胀而头疼

路透伦敦4月27日 - 有人私下议论，金融市场和决策者接下来面临的挑战可能不是通缩，而是油价从1月所及六年低点大幅反弹。

布兰特原油期货自那以来已累计反弹45%。如果今年这种涨势持续甚至加速，那么明年通胀可能大幅提高，给基本都在致力于超宽松政策的决策者们带来问题。

全球至少有27家央行今年都一定程度地放宽了货币政策，以对抗通缩或/和经济减速。

这些举措包括降息、通过购债实行“量化宽松”计划等。所有这些都是因应通胀率和通胀预期下降，而导致通胀率和通胀预期下降的主要因素正是去年下半年油价暴跌60%。

投资者押注美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始加息可能会推后至今年年底甚至是2016年，欧元直直下落且全球股市涨至历史新高。

不过其中很多市场走势已迟滞，一些甚至发生逆转。通胀假设推动通膨保值债券展开反弹，过去六周来欧元有五周都在上涨，象俄罗斯等石油出口国的资产价格已经大部分扳回去年因油价挫跌招致的跌幅。

“通缩担忧的有些过了，尽管仍充斥着持续低通胀的风险，但我们目前正看到(通胀)显露出上升迹象。”美银美林驻伦敦经济分析师Ruben Segura-Cayuela说道。

“油价回升带来的冲击会不利于经济增长和活动，可能造成一些波动。”他说道。

**寻找适宜的能源高点**

油价涨到几何，会对经济和通胀造成什么影响，对此人们的预估也各种各样。

布兰特原油期货LCOc1较1月低点已上涨20美元至每桶65美元，这是45%的涨幅。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货CLc1较3月低点跳升15美元至每桶58美元，涨幅接近40%。

德意志银行首席国际经济学家Torsten Slok称，油价上涨50%，相当于美国核心通胀率一年后上升0.9个百分点。如果是这样，通胀率将超过美联储2%的目标；美国通胀率已有三年未达目标水准。

瑞银集团的分析师估计，油价上涨15美元或将令美国通胀率未来一年升高0.6个百分点，油价涨25美元将令通胀率上升1.0个百分点，油价涨35美元通胀率则上升1.4个百分点。

瑞银分析师对欧元区的估测为：油价上涨15美元整体通胀率升高0.5个百分点，油价涨25美元通胀率上升0.8个百分点，油价涨35美元通胀率则上升1.1个百分点。

就算是最极端的情景也不大可能让欧洲央行、美联储或任何主要央行偏离各自的既定道路--欧洲央行推进1万亿欧元购债计划直至明年9月，美联储今年晚些时候则可能加息。

如果货币政策不大可能阻止通胀预期反弹，市场则须考虑将来通胀率会比他们在岁末年初时的预估更高。

通胀市场已经做出反应。所谓的“五年、五年远期”损益平衡通胀率已经自1.5%下方的纪录低点攀升至1.7%。该通胀率衡量的是未来五年欧元区五年通胀预期，是欧洲央行关注的指标。

这仍不及欧洲央行“低于但接近”2%的通胀目标，但欧洲央行总裁德拉吉及其同僚将会感到宽慰，因为至少是走在正确的方向上。

Heartwood投资管理公司投资主管David Absolon指出，美国通胀预期亦从数年低位反弹。两年期通胀预期已从不久前的1月中的负0.16%升至1.6%。

10年期损益平衡利率，即美债名义收益率和通膨保值债券(TIPS)实质收益率之差，已从1.53%升至1.9%。

摩根大通Global Bond Opportunities Fund基金经理人Iain Stealey表示，只要油价继续持坚，这种升势应该就会继续，使得损益平衡利率向中长期平均水准靠拢，重回2%以上。

他并称，“我们已经见到有一些改善。但可能还有进一步上升的空间。”

另一个投资者可望从油价上涨中获益的领域是美国能源业高收益债券。随着油价回升，今年该债券表现优于整体指数。

今年能源业高收益债券表现较整体高收益市场高出约240个基点。能源债券的收益率.MERH0EN已从去年12月的高位10.4%降至8.1%。同期整体指数.MERH0A0从7.3%降至6%。(完)

(编译 李爽/孙茉莉/王兴亚/戴素萍 审校 王颖/王丽鑫/张荻)

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