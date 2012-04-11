严防民生产品轮番涨价 应采取措施严控物价上行--新华

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京4月11日电---新华社周三发表评论文章称,近日奶粉、食用油、洗发水等日常消费品和部分农副产品相继涨价,呈现出"涨"势逼人状况,由此产生的一系列社会影响值得高度重视,须及时采取有力措施严控物价上行趋势.
该文指出,在物价总水平上涨压力较大、通胀预期依然较强的情况下,部分商品特别是和居民生活密切的日常消费品、农副产品轮番涨价,不仅对广大中低收入者的生活影响明显,更容易产生连动示范效应,影响消费心理乃至通胀预期,增加宏观调控的难度,干扰国民经济整体平稳运行.
"今年的通胀压力不小,物价调控的任务很重.这既是检验宏观调控的经济测试,也是考验行政能力的政治考题."文章称.
该文认为,物价影响民生,民生连着民心.准确把握物价走势,及时采取有力措施严控物价上行趋势,是保障和改善民生的必然要求,也是有效管理通胀预期,完成今年物价调控目标的必然选择.
中国本周一公布的3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.6%,环比上涨0.2%,均高於市场预期.而年初确定的CPI涨幅控制目标为4%左右.
该评论文章指出,从目前价格涨幅较大的日常消费品和农副产品看,其产能并非不足,供求关系基本面也无明显变化,较大的涨幅难言正常,更多地反映了有关生产经营单位在提高生产效率、优化管理、提高竞争力方面的懈怠,暴露出希望通过提价来转嫁成本、维持利润的意图.
"这不仅无助於企业改善生产经营,获得可持续发展的更大空间,而且助推价格波动,扰乱市场秩序,伤及消费者利益,损及整体经济环境."
文章并称,当务之急,是政府有关部门切实履行职责对违反物价政策的跟风、轮番涨价行为严查严管,规范市场经营行为,维护市场正常秩序.并应从降低管理成本、物流成本等方面为生产经营者"减负",鼓励"农超对接",改善商品流通,夯实日常消费品和农副产品价格稳定的基础;加强价格监控.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
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