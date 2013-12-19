《热点透视》通胀率是英国复苏进程中的隐忧

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 石冠兰

路透伦敦12月18日 -目前英国的复苏形势堪称决策者梦寐以求的状态。就业增加，通胀降低，这是英国央行长期持续低息政策的完美经济条件。但这种美景不会保持太久。

当英国央行8月为低息设置“前瞻性指引”时，曾预计到2016年第三季，失业率将从当时的7.8%降至7.1%。而仅仅四个月后，10月止的三个月失业率就降到了7.4%，而10月本身就是7.1%。看来明年初就有望降至7%--而这正是英国央行曾表态开始升息的门槛。

英国央行总裁卡尼已经开始为强劲数据可能对其低息政策带来的挑战做准备。他强调失业率并非引发货币收紧的自动触发器。唯一的推动因素将是通胀率--而通胀率方面的消息在一直向好，目前已降至2.1%。

卡尼也已经做出反应，略微削减了刺激举措。11月末，英国央行修改放款融资计划(Funding for LendingScheme/FLS)，把抵押贷款排除到这项贷款补贴计划的范围之外。他不希望房价引发通胀导致新一轮消费者支出泡沫，这是正确的。可能还将出台更多遏制楼市的举措。

但就业率增长导致的通胀威胁是个间接风险。就业市场趋紧会在一定时间内推高薪资。近期数据有了一些轻微迹象。过去三个月平均薪资按年增加0.9%，略微上涨，其中民间部门为增加1.3%。而通胀将跟随薪资增加的脚步。

(英国央行的)战略性目标是保持低息，促进经济进一步复苏并在通胀有苗头时予以应对。目前来看运转得不错。但利率肯定会比此前预想的2016年更早上调。如果这算是对英国央行颜面的打击，也不会有多么痛苦。毕竟真正重要的是复苏和就业，而不是前瞻性指引和预估能力。(完)

(译文审校 隋芬)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。