《信报》：通胀风险受控央行可灵活降准

（10月16日社评）

中国9月CPI同比上升1.9,符合市场预期.在通胀没有显着回升压力之下,央行货币政策主要目标,相信会偏重于稳增长.虽然四季度通胀可能反弹,但预料幅度不会大,意味央行的货币政策具备充足放宽空间,可以灵活通过降息或降准,以防范经济持续回落所引发的宏观风险.

另外9月PPI,同比下降3.6%,环比下滑0.1%,上游通胀压力不大,但从中也折射出内部需求依然疲弱;制造业的销售和盈利能力受压,隐忧显然尚未消除.目前制造业扩张动力筑底回升的基础尚未稳固.因此,尽快恢复制造业的持续扩张状态,对当前中国的政治和经济稳定发展,作用都十分重要.

9月份广义货币供应量M2同比增长加速,达14.8%,考虑到银行间流动性紧绌之势得到改善,加上9月若干数据包括出口理想、调控房地产,以严防资产泡沫,预期政策不会轻易放松,非食品价格亦有上升之忧,因此,有分析认为,短期内央行下调存款准备金率、加大货币宽松的可能性不大.

照目前形势看,即将公布的三季度GDP增速,一般预料较二季度进一步放缓.如今9月通胀回落至1.9%,无疑为央行灵活释放流动性提供价格型和数量型的货币工具手段.过去一个月,央行一直透过大规模逆回购操作代替降准,向市场提供流动性.但在10月份,估计逾6,000亿元人民币逆回购到期,看来难免又触动市场对降准的预期.

今年2月和5月,央行已先後两次下调存款准备金率,但比率仍高达20%,预料消费物价指数今年内也不会超过3%水平,如今PPI降势也未逆转;另一方面,当前制造业扩张动力虽有好转象,但企业销售与盈利能力仍持续受压,并且也不能排除增长失速引发的宏观风险,使央行有降准以至降息的理由.可以说,迄今为止,央行仍有维持货币适度宽松的政策需要.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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