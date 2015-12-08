低通胀支撑下的实质薪资快速增长 将提振经济--研究

路透伦敦12月8日 - 周二一项调查显示，随着低通胀将工人实质薪资增幅推升至三年高点，消费者需求强劲明年料将提振正在放缓的全球经济。

人力资源公司Korn Ferry Hay Group的调查显示，油价重挫已大幅推低通胀率，意味着全球2016年实质薪资预估平均将上扬2.5%。

全球2.4万家企业和团体的名义薪资增长4.9%，这样的幅度与近几年相符。Hay Group薪资数据顾问Benjamin Frost表示，通胀率下降等于全球消费者的收入增加。

“看起来，他们正在做的许多事情，就是把这些金钱花掉，企业大致上的表现也不差，”Frost表示。(完)