低通胀支撑下的实质薪资快速增长 将提振经济--研究

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦12月8日 - 周二一项调查显示，随着低通胀将工人实质薪资增幅推升至三年高点，消费者需求强劲明年料将提振正在放缓的全球经济。
人力资源公司Korn Ferry Hay Group的调查显示，油价重挫已大幅推低通胀率，意味着全球2016年实质薪资预估平均将上扬2.5%。
全球2.4万家企业和团体的名义薪资增长4.9%，这样的幅度与近几年相符。Hay Group薪资数据顾问Benjamin Frost表示，通胀率下降等于全球消费者的收入增加。
“看起来，他们正在做的许多事情，就是把这些金钱花掉，企业大致上的表现也不差，”Frost表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。