通胀新课题 今年最大变数--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月1日出版的当期「老谢开讲」专栏)

去年十二月初，正当欧债危机愈演愈烈，全球投资人信心跌荡到最低点的时候，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）出具了一份报告，预测未来一年商品行情将大涨一五％，并建议继续加码原物料。高盛并且预测油价可能飙到二○○八年的新高。以科里（Jeffery Currie）为首的高盛分析师预测，北海布兰特原油在二○一二年底将升至一二七．五美元一桶。

高盛出具这份报告时，美元正处在涨势，美元指数从十月底的七十四．七二四来到七十八．四八四，正准备冲向八十一．七八四，在美元走高的过程中，原物料行情正好走到低档，在高盛提出这份报告不到一个月，金价正从一九二三．七美元的历史天价跌到一五二二．五四美元，白银也写下二十六．一六美元的低档，这时纽约油正在八十一．二一美元，北海油也在一○三．八一美元的低点，高盛这份报告，与当时原物料的走势完全相反。

**美伊关系紧张油价飙升,恐冲击全球经济**

同一时间也提出原物料报告的摩根大通（JP Morgan）则提出完全相反的看法，摩根大通认为美国与欧洲政策失灵，将商品的投资评等下修到「减码」。摩根士丹利（Morgan Stanley）在十一月三十日的报告中则警告全球经济成长放缓，加上避险需求推升美元，将使一二年商品的涨幅受限。摩根大通与摩根士丹利的这两份报告，都符合去年十一月、十二月的投资情境。

但是进入一二年只有短短两个月，显然高盛命中了商品行情上涨一五％的走势，其中，高盛预测一二年底北海油涨到一二七．五美元，如今已来到一二五．四七美元，几乎完全命中油价的走势。

高盛看对了商品行情，是因为全世界继续以印钞票的手段来救经济。最早发难的是欧洲央行总裁德拉吉（Mario Draghi）祭出的四八九二亿欧元的ＬＴＲＯ（Long Term Refinancing Operation，长期再融资操作），以低利贷款给银行买欧债的方式，让欧洲纾解危机。接下来是美国联准会主席柏南克宣告美国维持○至○．二五％的低利政策，将从一三年中延至一四年底，为後续可能的ＱＥ３，甚至是ＱＥ４留下伏笔，美元也跟着急速翻转下跌，资金又转向商品行情与新兴市场股市。

之後英国又宣布用三二五○亿英镑买债计画，日本央行也宣布加码十到六十五兆日圆大手笔买债行动，日银将通胀目标值定在一％。全世界的政府有志一同大开资金水喉，让钞票「浸满」金融市场，造成股市与商品行情共同扬升的景象。

第一个反转点是欧洲央行祭出四八九二亿欧元的ＬＴＲＯ之後，美元指数在元月十三日创下八一．七八四的波段新高点後，随着欧元、英镑反弹走高，美元开始反转下跌。美元走跌，全球股市也出现资金行情，纷纷走高，欧洲股市从十二日起因为银行股大涨，出现大波段的行情，资金行情开始在股市出现新的效应。之後跌到低档的金属行情开始升温，跌到一五二二．五四美元的金价开始反弹走高到一七八七．○九美元，金价已连涨十一年，一一年金价全年上涨一○％，但进入一二年，金价在短短两个月之内上涨一三％，继续进入第十二年的涨势。白银因为跌深，一二年两个月已大涨二七％，白金也涨了一六％。随着美元反转走低，商品行情跟着升温，而牵动最大的则是伊朗危机升温造成的油价大涨。

欧、美、日主要国家大印钞票救经济，已经给了通胀升温重要火苗，假设伊朗又掀起波湾新危机，油价恐成燎原之势。这次波湾危机的升高，缘起於去年十一月ＩＡＥＡ（国际原子能总署）指控伊朗拥有核子武器，引来西方国家对伊朗实施经济制裁。接着去年十二月，美国一架无人驾驶飞机遭伊朗击落，美国要求归还未果，美伊关系急速恶化，双方互呛，伊朗为报复西方制裁，威胁将封锁荷姆兹海峡。

伊朗官方新闻社ＩＲＮＡ引述伊朗副总统拉希米（Mohammad Reza Rahimi）的说法：「倘若他们（指西方国家）对伊朗石油输出品进行制裁，那麽一滴油也别想从荷姆兹海峡运输出去。」这个紧邻伊朗与阿拉伯联合大公国的海峡，为全球最繁忙的水域之一，是连接波斯湾和印度洋的海峡，也是唯一可以进入波斯湾的水道，堪称是中东地区的「油库总闸门」。每年有七．五亿吨以上的原油经此运往世界各国，占波湾地区石油出口量的九○％，全球石油产量的五分之一。伊朗警告，一旦封锁荷姆兹海峡，油价将飙到每桶二五○美元，伊朗这个心战喊话，立刻让油价持续向上走高。

面对伊朗的喊话，美国总统欧巴马在十二月三十一日签署国会通过的国际融资法案，对伊朗施以更严厉的金融制裁。美国对伊朗实施的新规定，国内外民间及国有银行，包括央行，若与专门处理伊朗原油收入的央行或其他金融机构交易，在经历二到六日警告无效後，将遭到封锁惩罚。美国官员甚至扬言若有必要，随时即可开战，波湾危急情势一再升高。

**各国央行将加码黄金,使金价易涨难跌**

紧接着伊朗宣布对欧洲六国实施禁运，伊朗不断威胁扩大停止对欧洲出口石油。不过面对美国的金融制裁，伊朗也身陷出口危机，伊朗石油的四大客户──中国、欧洲、日本及印度同时减少进口，也令伊朗陷入四面楚歌的状态。不过，美伊关系紧张，油价稳步趋坚，到二月二十四日为止，北海布兰特原油涨到一二五．四七美元，纽约油则上涨到一○九．七七美元。纽约油在去年第四季大涨二五％，北海油去年第四季上涨一三％，今年继续加大涨势。假如油价持续上涨，会不会为全球经济带来新危机？

○八年金融海啸主因是房地产泡沫化，造成银行业的过度贡杆，但其远因是○七年油价一桶创下一四七．二七美元的天价，油价暴涨造成的经济紧缩是很重要的关键，去年上半年油价一度涨到一桶一一四美元，随後欧债危机爆发，全世界又出现一次大规模股灾，如今油价又逼近前一波高点。○七年的石油大涨，纽约油价高於北海油价，这次中东危机从茉莉花革命以来，北海油的涨势一直高於纽约油，恐怕为世界埋下一个不确定的因素。油价恐怕会是一二年经济的重大变数。

先前我们提及全世界各国大印钞票来解决自身的经济问题，印钞票只是治标，解决眼前的问题。在各国债台高筑的情况下，目前希腊债务占ＧＤＰ达一五九％，义大利一一九％，美国逾一○○％，日本逾二○○％。全世界的政府面对居高不下的债务，只有「赖债」一途，美国预计到一七年负债总值将推进到二十一．七兆美元，全世界的政府都没有能力还债，怎麽办？战争很可能是最後的手段，今年伊朗会是一个焦点。

**房价看跌未跌撑在高档,有机会再创新高**

除了赖债之外，最有可能的情况是印钞票，最後以恶性通胀来解决各国政府债台高筑的问题。今年会是通胀再起之年，投资人在资产配置上必须有所启发，第一个是黄金的价值会愈来愈高，当美国、欧洲、日本相继实施ＱＥ的量化宽松货币政策，各国政府都把利率压到最低，像日本利率已低到○至○．一％，美国是○至○．二五％，英国只有○．五％，欧盟也只有一％，全世界都走向低利率，这样的低利与买黄金没有利息几乎没有两样，但是纸币愈印愈浮滥，最终将面临信心危机，最後同样是低息或无息的资产，黄金避险功能相对大增，在这种情况下，黄金将易涨难跌。

去年金价从一九二三．七美元跌到一五二二．五四美元，除了黄金进入淡季需求减弱外，最大买金国印度卢比去年从四十．七兑一美元贬值到五十四．二九兑一美元，卢比贬值约二五％，减弱了印度黄金购买力，今年卢比又升值到四十八．二五兑一美元，卢比升值一一％，又使印度强化了黄金购买力，今年各国积极量化宽松，各国央行可能增加黄金的购买，将使黄金易涨难跌。今年哈佛大学教授罗格夫曾预言黄金每盎斯将涨到一万美元，乍看是个笑话，但只要印钞票手段有增无减，黄金的威力恐怕不可忽视，金价上涨，白金、白银也会跟着水涨船高。

第二个是通胀加剧，房地产的保值效应又会进一步凸显，房价被印得太多的钞票推向更高价的方向。去年政府祭出奢侈税等一连串打房措施，重创房地产的买气，使得业者推案急缩，看屋人潮大减，兴富发董事长郑钦天更宣布降价求售。不过总统大选结束，不确定因素厘清，加上今年股市急涨了一千四百点，房市出现看跌未跌的局面，房价仍撑在高档。

以今年资金行情全面扩散的情况来看，房价即使再涨空间有限，但因为钱多，将维持在高档，一些高档产品仍将继续创天价，像由润泰集团总裁尹衍梁亲自操刀的豪宅案，已扬言每坪将冲高到三八○万元，特殊地段、特别的高档产品，今年将有继续创天价的机会。

**偏高的通胀,将限制中国宽松政策的力道**

三是各国政府将在对抗通胀与印钞票之间挣扎，像中国政府去年全力收紧银根，往年元月新增贷款都超过人民币一兆元，最高达人民币一．六二兆元，今年已降到人民币七千多亿元，资金抽紧，造成股市、房地产下跌。从一一年底，中国开始进行宽松政策，存准率目前已连降两次，从二一．五％降到二○．五％，中国在今年可能开始放水。

不过中国仍得面对物价强力上涨，今年元月中国的ＣＰＩ（消费者物价指数）上升到四．五％，比起去年十二月的四．一％，上升了○．四个百分点，这又增加了北京政府的宽松考量，今年中国仍有采取宽松政策支持经济扩张的作法，但是偏高的通胀，将限制人民银行宽松政策的力道。

过去欧美等已开发国家拚命印钞票宽松经济，而中国等新兴国家则全力调高利率、收紧银根。但今年全世界都在降息宽松银根，从澳洲、泰国、印尼、印度到巴西，这些去年不断升息的国家都开始加入宽松银根的行列，全世界一起放水，将使通胀的力道急剧升高，从ＣＲＢ（商品价格指数）来看，今年ＣＲＢ上涨的潜力不可忽视。

二月二十四日ＣＲＢ指数冲高到三二五．九一，去年来，ＣＲＢ指数从二九三．五走高到三二六．○二，这是ＣＲＢ上涨的初升讯号，原物料会不会跟着走高？从油价、房价到农产品、贵金属，可能都是今年值得注意的焦点。(完)

--整理 高洁如; 审校 张喜良

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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