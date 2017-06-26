焦点：通胀低迷打压美债收益率 投资者涌入亚洲债市谋求更高收益

路透新加坡6月26日 - 亚洲债券需求创八个月以来最高水准，今年料将保持坚挺，因在持续低迷的美国通胀抑制美国公债收益率之际，投资亚洲的收益率却在上升。

澳新银行的研报显示，5月投资者将90亿美元资金投向亚洲政府和企业债券，高于4月的88亿美元，二者均创下2016年9月以来月度最高水准。

法国巴黎银行资产管理驻伦敦的资深投资策略师Daniel Morris说，有关美国总统特朗普将通过财政刺激提振通胀和经济增长的最初希望已破灭。这令美元和美债收益率回落。

“因此，亚洲的固定收益资产看起来要有吸引力得多，”他说。

美国10年期公债收益率在12月触及两年高点2.641%后已回落。上周跌至2.103%，创特朗普胜选以来最低水准，因之前公布的数据显示，美国5月扣除食品和能源后的核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上扬1.7%，为2015年5月以来最小增幅。

即便在数据出炉的同一天，美联储宣布升息并发表基调强硬的声明，也未能大幅提升美国公债收益率。

对利率政策高度敏感的美国五年期公债收益率上周升至四周高位1.8%，但仍远低于3月触及的年内高点2.148%。

“整体状况仍然是，相对于企业获利周期性上升的可持续性，投资者更加相信当前的异常宽松货币环境将长期持续，”骏利亨德森投资驻伦敦的跨资产投资策略联席主管Paul O'Connor称。

分析师表示，这样一来，亚洲债券就看起来相对有吸引力。

**印度、韩国和马来西亚受益**

澳新银行的数据涵盖了亚洲新兴债券市场，包括韩国、印度、印尼、马来西亚、泰国、菲律宾和中国。

数据显示，多数基金在4月和5月大量涌入印度、马来西亚和韩国。这三个国家的10年期公债收益率分别约为6.5%、3.9%和2.13%。

“实际上，在欧洲政治风险方面尾部风险下降，美国通胀预期减弱，因此对其货币政策的预期可能变得更温和，这些因素广泛地支持亚洲固定收益市场，”PineBridge Investments驻新加坡亚洲固定收益投资组合经理Omar Slim表示。“而且亚洲仍拥有相对较好的信用指标。”

分析师表示，债券市场的力道短期内可能促使需求回落，但长期而言前景正面，尤其是美国低通胀正降低对美国加息的预期。

风险在于，美联储要是真的落实其鹰派讯息，即便是美国通胀低迷。上周美联储官员暗示，相比利率升得过快或过高，他们更担心维持利率在过低水准太长时间。

投资亚洲债券，一定程度上是押注该地区相对强劲的经济增长。国际货币基金组织(IMF)对今明两年亚太地区GDP增速预估分别为5.5%和5.4%。

澳新银行亚洲研究部主管Khoon Goh表示，亚洲各资产类别都有资金强劲流入，因此债券需求无关避险。

今年亚洲股市资金呈净流入，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨22%。

“如果看到债市非常强劲的资金流入，而股市流入较少，那么可以说是避险。但现在的情况是这两个市场都有很多资金流入，所以不能说是避险，”Goh表示。(完)