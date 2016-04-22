银之杰拟出资1.31亿元 联手东亚银行参与设立东亚前海证券

路透上海4月22日 - 中国金融信息服务公司--银之杰(300085.SZ)周四晚间发布公告称，拟联手东亚银行(0023.HK) 等出资人共同发起设立东亚前海证券，其中，银之解计划使用自有资金出资1.31亿元，出资后占东亚前海证券注册资本的26.1%。

根据公告，东亚前海证券注册资本5亿元人民币，注册地在深圳前海。如果本项目获得证监会批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，则会给公司带来长期的收益。

公告并称，本次公司参与发起设立东亚前海证券公司，旨在推进落实公司金融互联网生态体系战略发展规划，拓宽公司金融服务业务领域。

东亚银行于1918年成立，现为香港最大的独立本地银行，去年综合资产总额达港币7,814亿元。

银之杰因参与发起设立金融机构事项自4月18日起停牌，其A股停牌前收报45.26元。公司股票将于今日复牌。（完）