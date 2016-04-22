银之杰拟出资1.31亿元 联手东亚银行参与设立东亚前海证券

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海4月22日 - 中国金融信息服务公司--银之杰(300085.SZ)周四晚间发布公告称，拟联手东亚银行(0023.HK) 等出资人共同发起设立东亚前海证券，其中，银之解计划使用自有资金出资1.31亿元，出资后占东亚前海证券注册资本的26.1%。
根据公告，东亚前海证券注册资本5亿元人民币，注册地在深圳前海。如果本项目获得证监会批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，则会给公司带来长期的收益。
公告并称，本次公司参与发起设立东亚前海证券公司，旨在推进落实公司金融互联网生态体系战略发展规划，拓宽公司金融服务业务领域。
东亚银行于1918年成立，现为香港最大的独立本地银行，去年综合资产总额达港币7,814亿元。
银之杰因参与发起设立金融机构事项自4月18日起停牌，其A股停牌前收报45.26元。公司股票将于今日复牌。（完）
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。