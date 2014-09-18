印度Infosys与华为将在云计算和大数据领域合作

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透9月18日 - 印度科技公司Infosys(INFY.NS)表示，公司与中国最大的电信制造商华为达成全球合作协议，将共同向企业客户提供云计算、大数据和通信解决方案。
Infosys和华为均未透露该协议金额。两公司声明称，华为和Infosys还将提供其他面向企业的服务，以整合华为的云基础设施和Infosys的全球IT服务经验。
Infosys一直计划加大对云计算、智能手机应用和其他新技术的投资，以赢得更高利润的外包合同。
两公司称，华为和Infosys将探索在华成立一间联合实验室，以更好地实现全领域的合作。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。