印度Infosys与华为将在云计算和大数据领域合作

路透9月18日 - 印度科技公司Infosys(INFY.NS)表示，公司与中国最大的电信制造商华为达成全球合作协议，将共同向企业客户提供云计算、大数据和通信解决方案。

Infosys和华为均未透露该协议金额。两公司声明称，华为和Infosys还将提供其他面向企业的服务，以整合华为的云基础设施和Infosys的全球IT服务经验。

Infosys一直计划加大对云计算、智能手机应用和其他新技术的投资，以赢得更高利润的外包合同。

两公司称，华为和Infosys将探索在华成立一间联合实验室，以更好地实现全领域的合作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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