发改委：推动国家重点基础设施建设向西部地区倾斜

路透北京2月10日 -中国国家发展和改革委员会周一称，今年继续推进西部基础设施建设，推动国家重点基础设施建设向西部地区倾斜，加快完善铁路、公路骨架网络，推动重大水利工程建设，着力解决西部地区交通和水利两块“短板”问题。

发改委网站新闻稿称，要把西部大开发摆在区域发展优先位置，切实完善和落实差别化的经济政策。进一步细化实化新一轮西部大开发政策措施，落实差别化经济政策。并抓紧完善西部地区鼓励类产业目录，推动尽快出台实施，启动“十三五”规划编制前期研究工作。

同时，继续督促落实国务院已批复的重点区域发展规划。做好西部大开发重点项目前期工作，研究提出一批夯实西部地区长远发展基础、增强自我发展能力和改善群众生产生活条件的重大项目储备。

发改委并称，推进生态环境保护修复和生态文明试点示范。启动实施新一轮退耕还林工程，积极推动祁连山、武陵山等生态补偿示范区建设，加快制定生态补偿条例；推进产业结构调整，提升能源、矿产资源和特色农畜产品深加工能力，大力发展文化旅游等现代服务业。

此外，稳步推进城镇化建设，在有条件的地区，引导形成城市群。规范推进重庆两江、甘肃兰州、陕西西咸、贵州贵安等新区建设。优化西部地区城镇布局，选取一批经济发展基础好、特色鲜明的县城城关镇及中心小城镇，开展示范工程建设，加强城镇市政基础设施建设。

1999年中国提出实施西部大开发战略，中国西部地区通常是指陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、广西、云南、贵州、四川和重庆等.

2013年前三季度，西部地区实现生产总值84,734亿元人民币，同比增长10.7%，增速分别高于东部、中部和东北地区1.6个、1个和2.1个百分点。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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