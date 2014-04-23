在基础设施等领域推出80个示范项目吸引社会资本参与--国务院

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京4月23日 -中国国务院常务会议周三决定，在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，首批推出80个示范项目面向社会公开招标，鼓励和吸引社会资本参与建设营运。
中国政府网刊登新闻稿称，这些项目涉及铁路、港口等交通基础设施，新一代信息基础设施，重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程，油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面。
国务院称，首批项目将面向社会公开招标，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。
此外，政府将进一步缩减投资核准范围，下放核准权限；改革创新投资管理，减少、整合和规范前置审批及中介服务，尽快发布企业投资核准办法、外商投资核准备案办法；继续放宽市场准入。（完）
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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