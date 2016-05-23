意大利和日本央行官员对通胀前景风险发出预警

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透东京5月23日 - 意大利和日本央行官员周一警告称，疲弱通胀预期可能对本土经济造成损害。目前欧元区及日本虽已连续多年大力放松货币政策，但物价依然低迷。
意大利央行总干事Salvatore Rossi称，央行绝不应让通胀保持低位，因为这可能会影响人们的心理并损及通胀预期。
“欧洲存在通胀预期脱锚的风险。正因为如此，(欧洲央行总裁)德拉吉才会多次表示，欧元区货币政策立场已如此宽松，并且所有工具都在考虑之列，”Rossi在庆应大学举办的一个研讨会上发表讲话称。
日本央行副总裁中曾宏在同一研讨会上称，日本持续20年的通缩经历表明，“迅速采取行动”应对物价增长乏力是非常重要的，因为一旦这种情况扎根，就会损及通胀预期。
“我们的经验或许会告诉你们，如果实际通胀处在低位过长时间，则将影响通胀预期。”
日本央行实施了三年的大规模资产购买计划，但通胀仍停滞不前。
中曾宏拒绝就强势日圆如何影响日本央行政策决定置评。但他强调，不仅要关注日圆升值的第一轮效应，还要关注对经济和物价的所有传递效应，这一点很重要。
“第一轮效应是对消费者物价指数产生直接影响，全面效应会通过产出缺口和通胀预期改善等间接渠道传导。”
他还重申，希望汇率走势稳定，反映经济基本面。
“日本各行各业普遍希望汇率稳定，”他说。
至于英国退欧公投的影响，Rossi称，并不完全都是负面影响。
“如果英国公投决定留在欧盟，可能会起到一些正面效应，因为信心会改善，”Rossi称。
“欧元区国家和金融市场对这种外生性冲击的承受能力已大幅提高，”他补充称。
对全球市场和决策者而言，英国退欧公投一直是一个关键问题。决策者基本只能静候6月23日公投结果。民调数据起伏不定已主导金融市场数月。(完)
(编译 刘秀红/许娜/李爽 审校 李春喜/陈宗琦/于春红)
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