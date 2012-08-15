荷兰国际集团出售亚洲资产面临监管障碍

* 马来西亚及泰国的外资股权限制恐拖慢销售

* 买家可能被要求答应接受部分出售或合资结构

* 荷兰国际集团董事会正评量出售资产的最终要约--消息人士

记者 Denny Thomas/Clare Baldwin

路透香港8月15日电---荷兰国际集团(ING)ING.AS出售亚洲资产行动进入了最後阶段,马来西亚及泰国方面的监管风险仍是潜在买家最头痛的问题,恐将进而延迟这项该地区最大规模的保险业并购交易.

监管方面的不确定性恐将成为ING的绊脚石,这家荷兰的银行与保险业者正寻求出售亚洲保险事业,以协助偿还2008年金融危机期间向荷兰政府借入的纾困金.

ING的日本保险事业占其亚洲资产账面价值近三分之一,但所接获的收购要约相当平淡,因投资人担心若资本市场滑坡,其高达180亿欧元(222亿美元)的可变年金保单恐将成为巨额负债.

ING的东南亚保险业务占亚洲事业账面价值超过五分之一,因该区域经济成长强劲,吸引买兴最浓.但马来西亚和泰国禁止外资持有100%保险公司股权的规定,恐将打击ING在两国出售该事业的努力.

友邦保险(1299.HK)及加拿大宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)等买家若最终赢得竞标,则面临被迫降低持股以符合法令规定的风险.

友邦保险及宏利金融拒绝对此置评.

"股权限制方面会怎样发展不太明朗."香港Keefe, Bruyette & Woods保险业分析师Stanley Tsai称."监管批准程序可能要比竞标程序还要漫长."

ING在约六个月之前将亚洲事业的资讯发送给潜在买家.该公司董事会上周开会讨论最新财报表现时,也讨论了亚洲事业的最终收购要约.

但直接熟悉事况的消息人士称,董事会当时并未点名优先买家;消息人士不愿具名,因未获得讨论这起销售的授权.

2009年时,马来西亚监管机构--马来西亚央行发出新的监管规定,限制外资持有保险业者的股权不得超过70%,以保护当地产业.泰国近期则将外资持有保险业者的股权限制从25%调高至49%.

包括新加坡大东方控股(GELA.SI)、ING及友邦保险等仍可保有100%持股,这是因为他们在监管规定修改之前就已经在这些国家经营保险事业.

ING的马来西亚及泰国事业是100%独资,同时马来西亚还有一个持股60%从事伊斯兰保险业务的合资公司.

一名ING发言人拒绝对可能如何解决外资股权的问题置评,但他在一封电子邮件中表示,出售亚洲业务正在进行当中,ING始终遵从当地监管机构的规定.

了解协商的消息人士称,有的竞购方可能与有意愿购买ING业务股份的当地合伙人联手,还有的则可能向监管当局游说100%独资的优势.

一名熟悉ING出售业务过程的消息人士表示,"但凡涉及亚洲的金融业,交易都会面临一些监管风险.而在本次交易中存在一种复合效应,因为ING在司法管辖区持有100%的股权,而这些地区的外资持股上限较低."

这名消息人士称,"关键问题在於,监管机构是否会改变待售资产的相关规定."鉴於交易细节的保密性,该消息人士拒绝署名.

欲浏览ING保险业务相关图表,请点击:(link.reuters.com/nen99s)

**东南亚**

保险委员会办公室秘书长Pravej Ongartsittigul对路透表示,泰国保险商需获得财政部批准,允许将外资股东持股比例提高至超过49%,而这类情况是基於个案进行分析的.

他拒绝专门就ING置评,但表示监管机构只会在特殊情况下才肯让步,在正常的股权交易中则不太可能这麽做.

今年稍早,泰国监管机构允许东京海上控股(8766.T)提高所持其泰国附属公司的股权比例,以便融资对上年洪灾支付保险理赔金.

马来西亚央行发言人不愿就ING出售资产置评,称该国保险业由外资股权规定管理.

一些人估计,ING马来西亚分支价值约为16亿美元,是ING最值钱的东南亚业务.

根据瑞士再保的估计,马来西亚寿险保费明年料将增加5.5%,泰国预计增长6%.而亚洲市场平均增幅为4.5%.

ING东南亚资产的竞购者包括大韩生命保险(088350.KS)和日本第一生命保险(8750.T),後者是日本最大的上市寿险商.

根据监管机构掌握尺度的情况,日本与韩国寿险商在最後的竞价阶段可能会拥有优势.

"持股限制是一个问题,此外还有一个顾虑,就是倘若美国友邦保险(AIA)最终拿下了ING的马来西亚业务,其市场份额将翻倍,监管层对此也许不以为意,但也可能感到不安."KBW的Tsai表示.

大韩生命保险拒绝置评,路透亦无法获得日本第一生命保险社的评论.

宏利金融可能也会遇到类似问题.该公司在马来西亚也有业务,消息人士称该公司也在觊觎英国英杰华集团(Aviva)(AV.L)的马来西亚业务,作为其亚洲扩张计划的一部分.

对於竞购者,一个方案是与监管机构达成一个时间框架,在此期间把持股降至当局接受的水平.这个方案适于新进入马来西亚的公司,对於在马来西亚已经拥有全资业务的外国公司,这个方案就不太有吸引力.

"对於在马来西亚拥有全资业务的企业,这个路径不太可行,因为这意味着要把现有业务的持股也减少30%,"一位了解讨论内情的消息人士称.

该消息人士称,竞购者对泰国更为放心.当地的合资企业结构使外方可以获得大多数的经济利益,而当地合资夥伴则掌握投票权.

ING通过在全球各地出售资产目前已经筹得152亿欧元,该公司也在出售韩国、印度和中国等地保险事业的股份.(完)

--编译 张明钧/王翔琼/徐文焰/李春喜;审校 石冠兰/徐文焰/张涛

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