企业并购：法国巴黎银行向ING收购中荷人寿50%股权

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透巴黎7月8日 - 法国巴黎银行 收购荷兰国际集团(ING) 在中荷人寿保险有限公司的股权，迈出进入中国保险市场的第一步。法国巴黎银行是法国最大上市银行。中荷人寿为ING与北京银行 的合营企业
法巴计划提高亚洲营收和员工人数，以抵消业务重心欧元区的经济衰退影响，目前法国巴黎银行正处于计划的初步阶段。
与此同时，ING在2008年危机中接受荷兰政府救助后，正不得不缩水为一家规模更小的、业务集中于欧洲的银行。
交易条款没有披露，但法巴保险主管周一对路透表示，该合资企业将带来2亿欧元的保费收入。
“我们希望投资于这个合资企业，将因客户增加，推出新产品而成长，最终建立新的合作联盟，”法国巴黎人寿主席兼行政总裁龙巴(Eric Lombard)接受电话采访时称。
这一交易尚待监管机构的批准。若获得批准，将使法巴在名列全球第二大保险市场的中国占有一席之地，并获得与法巴其他部门共同销售的机会。近期法巴增持了南京银行 股权。
该交易亦显示在过去聚焦于更成熟、发达的银行业市场后，法国巴黎银行和法国兴业银行 等法国主要银行正在扩大在中国的投资。法国兴业银行上月在中国东北开设了中国大陆第七家分行，该分行接近俄罗斯边境。
ING在声明中表示，出售在中荷人寿的50%股权，不会对集团业绩产生“实质”影响，也不会影响ING在北京银行持有的13.7%股权。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。