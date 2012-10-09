巴克莱将收购ING Direct UK价值逾110亿英镑业务

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透伦敦10月9日电---巴克莱(BARC.L)周二发表声明称,将收购ING Direct UK旗下价值逾110亿英镑(约合176.3亿美元)的储蓄、抵押贷款和营业资产.
荷兰国际集团(ING)表示,继8月宣布对英国业务的战略性评估之後,此次行动将使其集中精力于重点业务,并将约750名雇员和150万名客户转移到巴克莱.
"此次收购的ING Direct UK业务与巴克莱现有零售银行业务非常契合,"Barclays UK Retail and Business Banking首席执行官Ashok Vaswani发表声明称.
交易条款尚未披露,但料将即刻提升股本回报率,而且对核心一级资本率充足率的影响不大.(完)
--编译 许娜;审校 李春喜
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路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%至2015年7月以来最高。今年至今已累计涨一成，受更乐观的企业获利预期及新兴市场看跌押注解除提振。
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。