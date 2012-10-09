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国际财经 | 2012年 10月 9日 星期二 16:31 BJT

巴克莱将收购ING Direct UK价值逾110亿英镑业务

路透伦敦10月9日电---巴克莱(BARC.L)周二发表声明称,将收购ING Direct UK旗下价值逾110亿英镑(约合176.3亿美元)的储蓄、抵押贷款和营业资产.

荷兰国际集团(ING)表示,继8月宣布对英国业务的战略性评估之後,此次行动将使其集中精力于重点业务,并将约750名雇员和150万名客户转移到巴克莱.

"此次收购的ING Direct UK业务与巴克莱现有零售银行业务非常契合,"Barclays UK Retail and Business Banking首席执行官Ashok Vaswani发表声明称.

交易条款尚未披露,但料将即刻提升股本回报率,而且对核心一级资本率充足率的影响不大.(完)

--编译 许娜;审校 李春喜

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