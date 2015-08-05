欧股业绩：荷兰国际集团银行部门季度基本净利大增21%，因存贷款劲增

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透阿姆斯特丹8月5日 - 荷兰国际集团(ING) 周三公布的第二季获利符合分析师预期，随着欧洲复苏，该行贷款和存款都出现增长。
ING银行部门基本净利为11.2亿欧元(约合12.2亿美元)，较2014年第二季的9.23亿欧元增加21%。
路透调查的分析师预计基本净利为11.2亿欧元。
ING执行长Ralph Hamers表示，业绩“受到强有力的贷款和存款增长以及风险成本降低提振。”
ING表示，第二季赢得了60万个新客户。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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