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市场报道 | 2015年 8月 5日 星期三 13:58 BJT

欧股业绩：荷兰国际集团银行部门季度基本净利大增21%，因存贷款劲增

路透阿姆斯特丹8月5日 - 荷兰国际集团(ING) 周三公布的第二季获利符合分析师预期，随着欧洲复苏，该行贷款和存款都出现增长。

ING银行部门基本净利为11.2亿欧元(约合12.2亿美元)，较2014年第二季的9.23亿欧元增加21%。

路透调查的分析师预计基本净利为11.2亿欧元。

ING执行长Ralph Hamers表示，业绩“受到强有力的贷款和存款增长以及风险成本降低提振。”

ING表示，第二季赢得了60万个新客户。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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