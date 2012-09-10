荷兰国际集团出售日本寿险业务进入最後谈判阶段--日经

路透9月7日电---日本经济新闻报导称,荷兰国际集团(ING Groep NV)ING.AS拟将其日本寿险业务出售给地产开发商Pacific Century Group,双方洽商已进行至最後阶段.Pacific Century Group为香港富商李嘉诚之子李泽楷所有.

荷兰国际集团一直试图将其近70亿美元的亚洲保险业务出脱一部分,以偿付该公司在2008年金融危机後接受的国家援助.

日经报导称,在股价大跌之际,变额年金保险打压荷兰国际集团日本业务营收.

报导称,荷兰国际集团料将在本月底之前完成交易,价值约数百亿日圆,并预计该公司在日本的770,000张寿险保单将不受影响.

报导称,荷兰国际集团考虑提供变额年金险保户退款的选项,以削减在日本的潜在债务,使其在和Pacific Century Group谈判时具备更大话语权.(完)

--编译 李婷仪;审校 王兴亚

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