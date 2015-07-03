独家：荷兰国际集团在竞标汇丰土耳其业务中有望胜出

路透伊斯坦布尔/伦敦7月2日 - 知情人士周四称，荷兰国际集团(ING)ING.AS有望在竞标汇丰(HSBA.L)的土耳其业务中胜出。

据四名知情人士称，汇丰已将范围缩小到一个买家。其中两名知情人士透露荷兰国际集团为首选买家，不过此事尚未尘埃落定。

据消息人士先前告诉路透，荷兰国际集团是5月提交无约束力出价的三家银行之一。另外两家分别是巴林的Arab Banking Corp (ABC)ABCB.BH和法国巴黎银行(BNPP.PA)。

荷兰国际集团旗下的土耳其分行拥有资产约160亿美元，略超过汇丰旗下土耳其业务。汇丰在土耳其拥有150亿美元资产和大约300家分支。

据当地消息人士称，两家银行在土耳其的业务规模均偏小，需要进行扩张方能在竞争激烈的土耳其银行业生存。(完)

(编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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