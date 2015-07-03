独家：荷兰国际集团在竞标汇丰土耳其业务中有望胜出

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伊斯坦布尔/伦敦7月2日 - 知情人士周四称，荷兰国际集团(ING)ING.AS有望在竞标汇丰(HSBA.L)的土耳其业务中胜出。
据四名知情人士称，汇丰已将范围缩小到一个买家。其中两名知情人士透露荷兰国际集团为首选买家，不过此事尚未尘埃落定。
据消息人士先前告诉路透，荷兰国际集团是5月提交无约束力出价的三家银行之一。另外两家分别是巴林的Arab Banking Corp (ABC)ABCB.BH和法国巴黎银行(BNPP.PA)。
荷兰国际集团旗下的土耳其分行拥有资产约160亿美元，略超过汇丰旗下土耳其业务。汇丰在土耳其拥有150亿美元资产和大约300家分支。
据当地消息人士称，两家银行在土耳其的业务规模均偏小，需要进行扩张方能在竞争激烈的土耳其银行业生存。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。