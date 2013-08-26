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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 15:01 BJT

更新版-企业并购：ING将韩国保险业务90%股份出售给私募股权公司安博凯

(新增ING公司声明)

路透香港8月26日 - 荷兰国际集团(ING) 周一发表声明称，已同意将旗下韩国保险业务出售给私募股权公司安博凯，全部现金收益约为1.84万亿(兆)韩元(16.5亿美元)。

这标志着ING一年半以来撤出亚洲资产进程的最新进展。去年该公司以38.7亿美元的总价值出售旗下在香港、澳门和东南亚的保险分支。

根据出售协议，ING在韩国保险分支仍间接持有10%股份，价值大约1,200亿韩元(1.07亿美元)，这确认了路透稍早的报导。 (完)

(编译 李春喜 审校 石冠兰)

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