荷兰国际集团计划裁减7000岗位 大笔投资于数字平台

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透阿姆斯特丹10月3日 - 荷兰最大的金融服务公司荷兰国际集团(ING)(INGA.AS)周一表示，计划裁减7,000个岗位，并大笔投资于数字平台，以便到2021年每年节省9亿欧元(10亿美元)。
该公司在一个投资者日之前表示，监管方面的负担以及超低利率，迫使其采取上述行动。
除了为裁员在下一季提列10亿欧元费用之外，该集团还将在未来五年投资8亿欧元。遭到裁撤的岗位多数将位于比利时与荷兰。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。