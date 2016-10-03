荷兰国际集团计划裁减7000岗位 大笔投资于数字平台

路透阿姆斯特丹10月3日 - 荷兰最大的金融服务公司荷兰国际集团(ING)(INGA.AS)周一表示，计划裁减7,000个岗位，并大笔投资于数字平台，以便到2021年每年节省9亿欧元(10亿美元)。

该公司在一个投资者日之前表示，监管方面的负担以及超低利率，迫使其采取上述行动。

除了为裁员在下一季提列10亿欧元费用之外，该集团还将在未来五年投资8亿欧元。遭到裁撤的岗位多数将位于比利时与荷兰。(完)