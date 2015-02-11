欧洲个股：荷兰国际集团七年来将首次派息，即便第四季业绩不及预期

路透阿姆斯特丹2月11日 - 尽管荷兰国际集团(ING) 周三公布的第四季税前获利不及分析师预期，主要因一次性费用的影响，但该公司宣布将在2015年恢复派息，这将是七年来首次。

第四季税前获利7.83亿欧元(8.86亿美元)，低于上年同期的9.04亿欧元。不过该公司称这年的数据包括了3.75亿欧元重组费用，以及2.73亿欧元因债务和信贷工具重估产生的冲击。

路透访问的分析师原本平均预计税前获利为8.64亿欧元。

“在全球零售银行业务方面，我们在抵押和非抵押贷款业务均取得增长；全球的商业银行业务也出现增长，”该公司首席执行官(CEO)Ralph Hamers在与记者的电话会议上称。

去年11月，该公司偿还了2008年金融危机期间受荷兰政府援助100亿欧元所剩下的最后一笔欠款。

ING周三表示，计划今年至少向股东返利4.7亿欧元，折合每股0.12欧元。该公司还表示，可能在年底时决定上调派息金额，因为至少40%的年净利将用于派息。

Hamers说该行资本充足，1级资本率为11.4%，多余的资本或者用于放贷，或者对股东返利。第四季该公司的不良贷款准备金也有所减少，总共为4亿欧元，上年同期为5.6亿欧元。该行称，并不认为需拨备大量准备金因应石油产业的不良贷款，尽管曝险金额有270亿欧元。(完)