欧洲个股：荷兰国际集团七年来将首次派息，即便第四季业绩不及预期

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透阿姆斯特丹2月11日 - 尽管荷兰国际集团(ING) 周三公布的第四季税前获利不及分析师预期，主要因一次性费用的影响，但该公司宣布将在2015年恢复派息，这将是七年来首次。
第四季税前获利7.83亿欧元(8.86亿美元)，低于上年同期的9.04亿欧元。不过该公司称这年的数据包括了3.75亿欧元重组费用，以及2.73亿欧元因债务和信贷工具重估产生的冲击。
路透访问的分析师原本平均预计税前获利为8.64亿欧元。
“在全球零售银行业务方面，我们在抵押和非抵押贷款业务均取得增长；全球的商业银行业务也出现增长，”该公司首席执行官(CEO)Ralph Hamers在与记者的电话会议上称。
去年11月，该公司偿还了2008年金融危机期间受荷兰政府援助100亿欧元所剩下的最后一笔欠款。
ING周三表示，计划今年至少向股东返利4.7亿欧元，折合每股0.12欧元。该公司还表示，可能在年底时决定上调派息金额，因为至少40%的年净利将用于派息。
Hamers说该行资本充足，1级资本率为11.4%，多余的资本或者用于放贷，或者对股东返利。第四季该公司的不良贷款准备金也有所减少，总共为4亿欧元，上年同期为5.6亿欧元。该行称，并不认为需拨备大量准备金因应石油产业的不良贷款，尽管曝险金额有270亿欧元。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。