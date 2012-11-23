黑石和中国新希望集团进入澳洲Inghams最後竞购名单--消息

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透香港/墨尔本11月23日电---知悉情况的消息人士告诉路透,美国私募股权公司黑石集团(百仕通)(BX.N)和中国新希望集团进入到对澳洲最大禽肉生产企业Inghams Enterprises的最後一轮竞标,该交易价值最高可达14亿澳元(15亿美元).
消息人士称,第二轮竞标定於12月中旬进行,该交易或将成为今年亚洲最大的私募股权收购案.
消息人士表示,包括香港骏麒投资、贝恩资本和KKR & Co(KKR.N)在内的其他几家私募股权基金最初有意参加拍卖,但并未提交初步报价.
消息人士称,泰国C.P. Foods (CPF.BK)也进行了初步竞标,但现在表示对私人所有的Inghams不再感兴趣.
"Inghams正与财务顾问Investec一道支应出售进程,对所有选项进行评估.我们现阶段不会披露有关竞购方的细节,"Inghams发言人在电子邮件中称.
黑石集团外部发言人表示该公司拒绝置评.新希望集团发言人尚不能立即联系到.(完)
--编译 王兴亚;审校 石冠兰
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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