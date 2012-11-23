黑石和中国新希望集团进入澳洲Inghams最後竞购名单--消息

路透香港/墨尔本11月23日电---知悉情况的消息人士告诉路透,美国私募股权公司黑石集团(百仕通)(BX.N)和中国新希望集团进入到对澳洲最大禽肉生产企业Inghams Enterprises的最後一轮竞标,该交易价值最高可达14亿澳元(15亿美元).

消息人士称,第二轮竞标定於12月中旬进行,该交易或将成为今年亚洲最大的私募股权收购案.

消息人士表示,包括香港骏麒投资、贝恩资本和KKR & Co(KKR.N)在内的其他几家私募股权基金最初有意参加拍卖,但并未提交初步报价.

消息人士称,泰国C.P. Foods (CPF.BK)也进行了初步竞标,但现在表示对私人所有的Inghams不再感兴趣.

"Inghams正与财务顾问Investec一道支应出售进程,对所有选项进行评估.我们现阶段不会披露有关竞购方的细节,"Inghams发言人在电子邮件中称.

黑石集团外部发言人表示该公司拒绝置评.新希望集团发言人尚不能立即联系到.(完)

--编译 王兴亚;审校 石冠兰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。