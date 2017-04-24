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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 15:50 BJT

韩国新股：韩国ING人寿IPO定价接近参考区间低点，筹资9.74亿美元

* 韩国ING人寿IPO定价为每股3.3万韩元

* 参考区间介于3.15万至4万韩元

* 这是韩国今年至今第二大IPO案

路透首尔4月24日 - 韩国第五大寿险业者--韩国ING人寿周一公布首次公开发行(IPO)价格接近参考价区间低点，将为其亚洲私募股权所有者MBK Partners筹得1.1万亿(兆)韩元(9.74亿美元)。

韩国ING人寿将成为今年以来韩国第二大上市案，仅次于智能手机游戏业者Netmarble Games Corp；Netmarble的IPO价格定在参考区间高点，筹措23亿美元。

韩国ING人寿上周表示，其股息派发记录对于投资人而言是一大魅力，周一则表示因为拥有良好资本适足率，加上采取专属代理而非独立保险代理业务模式，利润较高有利增长，因此将可持续派发丰厚股息。

该公司在一份申报文件中表示，IPO定价为每股3.3万，参考区间介于3.15万至4万韩元。

此一定价对于该公司的上市前估值为2.71万亿韩元。

一名韩国ING人寿发言人表示，MBK在LNG人寿上市后将保有其大约59.1%股权。MBK在2013年以约1.8万亿韩元买下韩国ING人寿。(完) (编译 张明钧; 审校 刘秀红)
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