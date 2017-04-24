韩国新股：韩国ING人寿IPO定价接近参考区间低点，筹资9.74亿美元

香港股市：黑色暴雨警告期间证券及衍生产品市场如常交易--港交所
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
* 韩国ING人寿IPO定价为每股3.3万韩元
* 参考区间介于3.15万至4万韩元
* 这是韩国今年至今第二大IPO案
路透首尔4月24日 - 韩国第五大寿险业者--韩国ING人寿周一公布首次公开发行(IPO)价格接近参考价区间低点，将为其亚洲私募股权所有者MBK Partners筹得1.1万亿(兆)韩元(9.74亿美元)。
韩国ING人寿将成为今年以来韩国第二大上市案，仅次于智能手机游戏业者Netmarble Games Corp；Netmarble的IPO价格定在参考区间高点，筹措23亿美元。
韩国ING人寿上周表示，其股息派发记录对于投资人而言是一大魅力，周一则表示因为拥有良好资本适足率，加上采取专属代理而非独立保险代理业务模式，利润较高有利增长，因此将可持续派发丰厚股息。
该公司在一份申报文件中表示，IPO定价为每股3.3万，参考区间介于3.15万至4万韩元。
此一定价对于该公司的上市前估值为2.71万亿韩元。
一名韩国ING人寿发言人表示，MBK在LNG人寿上市后将保有其大约59.1%股权。MBK在2013年以约1.8万亿韩元买下韩国ING人寿。(完) (编译 张明钧; 审校 刘秀红)
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)