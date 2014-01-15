新华保险两名非执行董事辞职

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透香港1月15日 -新华人寿保险股份有限公司(1336.HK)(601336.SS)再有董事离任，公司周三宣布王成然及陈志宏因工作原因辞去非执行董事职务，即日生效。该公司于半个月内，已有三名董事局成员离开。
新华保险的声明称，于今天分别收到王成然和陈志宏的辞职报告，两人均因工作原因提出辞去非执行董事职务，并确认与董事会并无任何分歧及须提请公司股东垂注的事项。
去年12月31日，新华保险原执行董事何志光提出辞职后，公司只有董事长康典一名执行董事。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。