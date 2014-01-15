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职场管理 | 2014年 1月 16日 星期四 07:46 BJT

新华保险两名非执行董事辞职

路透香港1月15日 -新华人寿保险股份有限公司(1336.HK)(601336.SS)再有董事离任，公司周三宣布王成然及陈志宏因工作原因辞去非执行董事职务，即日生效。该公司于半个月内，已有三名董事局成员离开。

新华保险的声明称，于今天分别收到王成然和陈志宏的辞职报告，两人均因工作原因提出辞去非执行董事职务，并确认与董事会并无任何分歧及须提请公司股东垂注的事项。

去年12月31日，新华保险原执行董事何志光提出辞职后，公司只有董事长康典一名执行董事。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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