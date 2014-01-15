新华保险两名非执行董事辞职

路透香港1月15日 -新华人寿保险股份有限公司(1336.HK)(601336.SS)再有董事离任，公司周三宣布王成然及陈志宏因工作原因辞去非执行董事职务，即日生效。该公司于半个月内，已有三名董事局成员离开。

新华保险的声明称，于今天分别收到王成然和陈志宏的辞职报告，两人均因工作原因提出辞去非执行董事职务，并确认与董事会并无任何分歧及须提请公司股东垂注的事项。