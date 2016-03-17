内蒙古今年将有数万亿债务到期 关注地方债风险及金融风险

路透北京3月17日 - 中国内蒙古自治区发改委称，该区2016年财政增收进一步趋难，财政收支矛盾压力增大。今年还将有数万亿债务到期，且其债务余额长期内将只增不减，地方政府债务风险值得关注；此外，防范和处置金融风险形势严峻。

内蒙古自治区发改委网站发布2015年全区财政金融形势分析报告称，受企业效益普遍下滑，以及2016年全面推开“营改增”等减税政策影响，财政增收进一步趋难；而另一方面，今年推进结构性改革、落实去产能等任务都需要大量的、刚性的财政资金支持，其财政收支矛盾将进一步增大。

财政增收压力增大的同时，债务风险值得关注。报告表示，2015年内蒙古自治区通过发行置换债券，已将1,140亿元人民币的地方政府债务展期，转换成中长期债务；但今年还将有数万亿的债务到期；长期而言，债务余额只增不减，不断累积，存在巨大的偿还压力。

从该报告亦可以看出，在财政收入压力增大的情况下，积极财政政策难以落实。报告显示，由于行政事业性收费收入和矿产资源专项收入下降2015年内蒙古自治区非税收入大幅下降，收入增幅比2014年低8.7个百分点。但与此同时，去年全区税收增幅比2014年高2.7个百分点。其中,地税系统完成地方级税收收入1,091.4亿元，增长8.1%。

此外，内蒙古自治区的金融领域统计数据可以看出产业结构调整的影响。报告称，截至去年12月末，全区金融机构人民币各项贷款余额同比增长14.7%，增速下降0.8个百分点；分期限看，中长期贷款增速下降，受经济下行压力影响，个人消费贷款和单位固定资产贷款增长乏力。

金融风险上，报告指出，受宏观环境和本区经济结构影响，内蒙古自治区防范和处置金融风险形势严峻。去年末，全区不良贷款额同比提高52.81%，不良贷款率4.36%，同比提高1.10个百分点；此外，不良贷款的快速暴露已从小微企业蔓延至大中型企业，大中型企业不良贷款余额同比增长了325%。

报告并指出，从信贷投放领域看，去年末，自治区银行业对采矿业、制造业等五大传统行业贷款比重达54%，但对服务业的贷款比重仅为35%，工业转型项目、战略新兴产业和文化产业贷款比重不足5%。（完）