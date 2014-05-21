Inmarsat将公布MH370最后飞行数据

路透伦敦5月20日 - 英国卫星通信公司Inmarsat(ISA.L)称，将公布其用于确定马航MH370最终航线的所有数据，以安抚乘客亲属，让他们确信当局组织搜救的地点是正确的。

Inmarsat周二与马来西亚民航局发表联合声明，称将公布数据通信日志或原始数据，以及用于确定航线的分析。

一名Inmarsat发言人透露，数据通信日志包括飞机与卫星的7次“握手”数据，一项为时间信息，另一项为频率。

该发言人说：“所有分析都是基于这14份数据。”数据和分析将在一周内公布。（完）

编译：王琛 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。