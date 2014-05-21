Inmarsat将公布MH370最后飞行数据

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透伦敦5月20日 - 英国卫星通信公司Inmarsat(ISA.L)称，将公布其用于确定马航MH370最终航线的所有数据，以安抚乘客亲属，让他们确信当局组织搜救的地点是正确的。
Inmarsat周二与马来西亚民航局发表联合声明，称将公布数据通信日志或原始数据，以及用于确定航线的分析。
一名Inmarsat发言人透露，数据通信日志包括飞机与卫星的7次“握手”数据，一项为时间信息，另一项为频率。
该发言人说：“所有分析都是基于这14份数据。”数据和分析将在一周内公布。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。