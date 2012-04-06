内蒙古今年首批稀土限采指标未见明显下滑--报载

路透北京4月6日电---中国内蒙古近日下达稀土"限采"令,今年第一批稀土氧化物(REO)开采总量控制指标轻稀土为2.5万吨,约为去年总量指标的一半,并未出现明显的下滑趋势.

中国证券报周五报导并称,2012年第一批稀土开采量将全部分配给包头市包钢集团公司,而同期第一批钨精矿(三氧化钨65%)开采总量控制指标则为1,050吨,分配给锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗等四家钨矿.

内蒙古的稀土产量占到全国总产量的近80%.2011年全年,内蒙古自治区稀土氧化物(REO)开采总量控制指标轻稀土为5万吨;钨精矿开采总量控制指标2,100吨.

报导援引华创证券有色金属行业分析师李游指出,今年稀土开采总量指标虽然没有较明显的下滑,但随着经济的增长,每年稀土实际需求也在增长,指标未明显变化已经说明国家对於稀土开采管理从紧的态度.

按照惯例,中国国土资源部每年分两批下达稀土开采总量控制指标,第一批出台时间约为一季度末,第二批约在三季度末.此前,河南省、福建省等部分省市已开始纷纷下达首批稀土和钨矿锑矿开采总量控制指标通知.

在国家整顿治理下,2011年3月以来稀土价格大幅上涨,至6月价格达到高点,轻稀土各品种价格较2010年同期普涨4-5倍.虽然下半年价格持续下跌,但年底稀土价格较年初仍有近200%的涨幅.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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