内蒙古下调煤炭价格调节基金应对煤价低迷

路透北京9月24日 - 为应对煤炭市场持续低迷，中国煤炭大省--内蒙古自治区出手救市。新华网报导称，内蒙古政府最近出台措施，通过下调煤炭价格调节基金征收标准、规范和减免铁路运杂收费等，为当地煤炭企业减负。

今年以来，受国际国内宏观经济影响，煤炭市场持续低迷，煤炭经济下行压力加大。报导援引内蒙古有关通知称，促进当地煤炭经济持续健康发展包括近期、中期和长期措施。

近期措施主要包括：下调煤炭价格调节基金征收标准；从2013年8月20日至12月31日，暂停收取煤炭矿产资源补偿费自治区留成部分和煤矿维简费；并规范和减免铁路运杂收费。

通知称，从今年9月起至今年年底，褐煤的调节基金征收标准下调为6元/吨，其中对价格下跌幅度达到30%的，下调为4元/吨；无烟煤维持原标准20元/吨；其他煤种，发热量在4500大卡以下、价格下跌幅度高于25%的，下调为8元/吨；价格下跌幅度在20%以内的，下调为12元/吨。

中期以及长期措施主要包括：加大金融支持煤炭生产企业发展力度。对煤炭生产企业兼并重组、煤炭深加工等项目给予信贷支持，降低煤炭企业融资成本;继续推进煤炭、电力、化工、冶金企业整合重组，形成产业链竞争新优势。

长期措施则主要包括：加快煤炭转化项目建设，国家已核准建设的大型煤炭转化项目要加快建设进度，尽快投产；积极争取国家尽早批准自治区电力外送通道、煤炭深加工规划、重大转化项目，提高煤炭就地转化比例，延长产业链，提高附加值；加快煤炭交易市场建设，推动鄂尔多斯动力煤和东部地区褐煤交易平台运营。

数据显示，2012年内蒙古煤炭产量持续增长10%至10.8亿吨，约占全国煤炭产量的三成，且超过当年山西9.13亿吨的煤炭产量。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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