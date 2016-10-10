习近平称要加快网络信息技术自主创新 推动互联网和经济深度融合

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月9日 - 中国国家主席习近平周日称，要加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济增长的推动，推动互联网和实体经济深度融合，拓展经济发展新空间。
中央电视台援引他在组织中央政治局进行网络强国战略学习时称，网络信息技术是全球研发投入最集中，辐射带动作用最大的领域，要顺应这一趋势，中国要大力发展核心技术，抓住核心技术自主创新的牛鼻子，构建安全可控的信息技术体系。
他并称，中国要加强战略规划和统筹，实施网络信息领域核心技术攻坚战略，以信息化推动新动能，以新动能推动新发展，推动互联网和实体经济深度融合，拓展经济发展新空间。
此外，要加快网络信息技术进行社会治理。深刻认识互联网在国家管理和社会管理中的重要作用，建设全国一体化的大数据中心，实现协同管理和服务。
习近平并表示，要推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。（完）
(发稿 李文科/边竞; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。