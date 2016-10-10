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中国财经 | 2016年 10月 10日 星期一 08:00 BJT

习近平称要加快网络信息技术自主创新 推动互联网和经济深度融合

路透北京10月9日 - 中国国家主席习近平周日称，要加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济增长的推动，推动互联网和实体经济深度融合，拓展经济发展新空间。

中央电视台援引他在组织中央政治局进行网络强国战略学习时称，网络信息技术是全球研发投入最集中，辐射带动作用最大的领域，要顺应这一趋势，中国要大力发展核心技术，抓住核心技术自主创新的牛鼻子，构建安全可控的信息技术体系。

他并称，中国要加强战略规划和统筹，实施网络信息领域核心技术攻坚战略，以信息化推动新动能，以新动能推动新发展，推动互联网和实体经济深度融合，拓展经济发展新空间。

此外，要加快网络信息技术进行社会治理。深刻认识互联网在国家管理和社会管理中的重要作用，建设全国一体化的大数据中心，实现协同管理和服务。

习近平并表示，要推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。（完）

(发稿 李文科/边竞; 审校 林高丽)

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