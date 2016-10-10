习近平称要加快网络信息技术自主创新 推动互联网和经济深度融合

中央电视台援引他在组织中央政治局进行网络强国战略学习时称，网络信息技术是全球研发投入最集中，辐射带动作用最大的领域，要顺应这一趋势，中国要大力发展核心技术，抓住核心技术自主创新的牛鼻子，构建安全可控的信息技术体系。