企业并购：中国矿业私企计划斥资1.6亿美元收购澳洲矿企Inova

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透墨尔本8月21日 - 中国私有煤矿企业--山西东辉煤焦化集团表示，计划斥资1.60亿美元收购澳洲铜金矿商Inova Resources ，该报价的溢价幅度高达29%。Inova Resources是由力拓旗下的绿松石山资源公司(Turquoise Hill Resources) 所控股。
山西东辉煤焦化集团周三称，已经从绿松石山资源获得14.9%的股权，后者承诺只要代表该公司51%股权的股东能够接受山西东辉煤焦化集团的报价，就将出售其持有的Inova Resources全部股权。
由力拓 控股的绿松石山资源，握有56.2%的Inova Resources股权，其在一年多以前就考虑出售此部分资产。
绿松石山资源需要在12月31日的截止日期之前向力拓偿付24亿美元债务，因此若该笔交易达成，将帮助提升该公司的资金实力。
根据近期与力拓达成的协议，绿松石山资源已经同意以较大的折让来发售新股，以弥补其在债务偿还中可能面临的资金缺口。
山西东辉煤焦化集团由一对兄弟所有，公司收购Inova的报价为每股0.22美元，而该股最近的交易价格为0.17美元，该股今年迄今已经跌去三分之二。
山西东辉煤焦化集团称，将凭借其逾10亿元人民币的现金储备，来支付此项并购交易。（完）
(编译 高琦 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数