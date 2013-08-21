企业并购：中国矿业私企计划斥资1.6亿美元收购澳洲矿企Inova

路透墨尔本8月21日 - 中国私有煤矿企业--山西东辉煤焦化集团表示，计划斥资1.60亿美元收购澳洲铜金矿商Inova Resources ，该报价的溢价幅度高达29%。Inova Resources是由力拓旗下的绿松石山资源公司(Turquoise Hill Resources) 所控股。

山西东辉煤焦化集团周三称，已经从绿松石山资源获得14.9%的股权，后者承诺只要代表该公司51%股权的股东能够接受山西东辉煤焦化集团的报价，就将出售其持有的Inova Resources全部股权。

由力拓 控股的绿松石山资源，握有56.2%的Inova Resources股权，其在一年多以前就考虑出售此部分资产。

绿松石山资源需要在12月31日的截止日期之前向力拓偿付24亿美元债务，因此若该笔交易达成，将帮助提升该公司的资金实力。

根据近期与力拓达成的协议，绿松石山资源已经同意以较大的折让来发售新股，以弥补其在债务偿还中可能面临的资金缺口。

山西东辉煤焦化集团由一对兄弟所有，公司收购Inova的报价为每股0.22美元，而该股最近的交易价格为0.17美元，该股今年迄今已经跌去三分之二。

山西东辉煤焦化集团称，将凭借其逾10亿元人民币的现金储备，来支付此项并购交易。（完）