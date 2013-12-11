2014年起中国将下调760多种进口商品关税 平均优惠幅度达60%

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京12月11日 -中国财政部周三在网站上发布，2014年中国将对760多种进口商品实施低于最惠国税率的年度进口暂定税率，平均优惠幅度达60%。
其中，新增和进一步降低税率的产品包括活塞航空发动机、手机和平板电脑取像模块等战略性新兴产业所需的设备、零部件和原材料；天然牧草等支农惠农产品；音频生命探测仪等救灾用品等。
财政部称，此举是为了“满足国内经济社会发展及消费需求，促进经济结构调整”。
财政部还指出，2014年将继续以暂定税率的形式对煤炭、原油、化肥、铁合金等产品征收出口关税，其中，适当降低了化肥出口关税税率。(完)
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。