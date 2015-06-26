推进保险业参与汽车等产业 拉动相关产业升级--中国保监会主席

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月26日 - 中国保监会主席项俊波周五称，将着力发挥保险的产业带动效应，促进保险业与养老服务业融合发展，推进保险业参与汽车产业、健康产业、安保产业等产业链，刺激和拉动相关产业增效升级。
项俊波在陆家嘴论坛上并表示，继续深化保险业市场化改革；加大简政放权的力度；继续推进重点领域改革，进一步推进保险条款费率市场化改革、保险资金市场化改革、保险市场准入退出机制改革，让保险市场的机制运行更加顺畅。
他还谈到，继续加强保险市场建设，支持设立区域性、专业性的保险公司，支持符合条件的保险公司在境内外上市。加快发展再保险市场，规范发展保险中介市场，加强保险业基础设施建设，让保险市场体系日益健全。
此外，继续推进保险创新，更好地应用数字化、信息化加强对保险业的改造与重构。不断创新保险商业模式，探索发展非传统风险转移方式，通过保险证券化等资本市场工具进行风险转移和风险融资，扩大承保范围和承保能力。
项俊波透露，今年前五个月，保险公司预计利润1,802亿元人民币，同比增长218%。
他指出，推进税收递延型商业养老试点，支持多样化的养老和保险服务。扩大保险覆盖面，探索建立巨灾保险制度。
他还表示，保监会将与上海市政府密切合作，全方位支持上海国际保险中心的建设，包括利用自贸区先行先试的契机，全面推进上海保险业改革创新和对外开放；推进上海保险交易所筹建工作；立足上海国际航运中心的发展推动航运保险中心建设的各项工作；发展区域再保险中心。
周三的国务院常务会议指出，设立中国保险投资基金。基金采取有限合伙制，规模为3,000亿元人民币，主要向保险机构募集，并以股权、债权方式开展直接投资或作为母基金投入国内外各类投资基金，主要投向棚户区改造、城市基础设施、重大水利工程、中西部交通设施等建设，以及“一带一路”和国际产能合作重大项目等。(完)
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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