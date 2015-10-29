兴业银行力争证券保险牌照 将计划资产托管子公司运作

路透北京10月29日 - 中国股份制商业银行--兴业银行(601166.SS)周四指出，该行将积极争取证券等业务牌照，并在境外收购专业金融服务机构。此外，该行计划在福建自贸区内设立子公司，独立运作兴业银行的资产托管业务。

兴业银行研究规划部总经理王升乾在银行业例会上表示，在集团化战略方面，兴业银行将在尚未取得的证券、保险牌照上继续努力，并展开境外证券管理、私人银行等专业金融机构的收购。

同时，王升乾表示，兴业银行将利用现有的集团优势，集团内部成立专业团队在城镇化、养老、环境等重点领域协同发展。

在子公司改革方面，兴业银行副行长陈信健指出，目前正在推进兴业数字金融信息服务股份有限公司的设立，这是将兴业银行的科技输出业务拆分独立运作，现已进行工商核准登记，计划年内正式开业。此外，该行还预备在福建自贸区成立子公司运作资产托管业务，并计划尝试资产管理业务的公司化运作。

此前，兴业银行公告显示，其董事会同意投资设立兴业数字金融信息服务股份有限公司，由其间接控股的兴业财富资产管理有限公司持股51%。

兴业银行三季报显示，该行前三季度净利增速7.62%；净息差同比持平，而在营业收入中，其手续费及佣金收入保持平稳增长，同比增长19.05%。

**大资管应对息差收窄**

兴业银行计划财务部总经理李健在银行业例会上坦言，随着未来银行息差收窄，经营压力加大，只有转型才会有更大机遇。

李健认为，银行贷款规模有限制，但是市场和客户需求没有限制，因此要多元化手段迎合市场，可以利用集团子公司，也可以通过银行同业合作满足市场需要。

该行提出的大资管战略上，李健介绍，该行利用集团优势创设资产管理产品，并通过集团外同业合作采购代销产品，目前集团代客资管规模达到3.3万亿元人民币；这并带动了该行的资产托管业务，令目前其资产托管规模逾6万亿元，超过表内资产规模。

“兴业资管业务有平台优势和数据积累，可以提供增值服务，与传统业务相辅相成。”他并称。

兴业银行对抗息差缩窄发展中间业务战略在其刚刚设立的研究子公司上也有体现。兴业研究公司副总裁鲁政委表示，研究公司的成立不仅可以突破集团子公司间的界限统一运作节约成本，还可以提供比其他商业研究机构更加长远紮实的研究，对中长期信贷投放、汇率等进行指导。

此外，他表示，通过研究子公司，兴业还可以与金融同业紧密联系，由于很多城商行、农信社缺乏自己的研究团队；兴业研究子公司可以对同业提供更多研究支持。（完）