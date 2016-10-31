众安保险与中国电信合作 助其盘活用户拓展消费金融

路透上海10月31日 - 中国首家互联网保险公司--众安保险近日与中国电信天翼电子商务公司（甜橙金融）签署战略合作协议，众安保险将输出其“科技＋风控”能力，帮助中国电信盘活逾2亿用户，共同拓展消费金融版图。

今年以来，众安保险已向中国电信提供翼支付帐户安全险以及信用消费产品--甜橙白条。众安保险周一新闻稿称，此次合作，将包括共建数据平台、风险管理模型、共同设计相关金融产品等，为客户提供保险、投资理财、支付、消费金融等金融服务。

众安保险首席市场官（CMO）吴逖指出，“众安保险的IT与数据技术、风控能力、场景化能力的输出，将有助于盘活运营商用户。此次与甜橙金融合作，也有助于提升运营商企业的金融服务能力，共同打造互联网金融生态。”

作为三大运营商之一的中国电信，目前拥有超2亿移动用户，有近1.3亿固定电话用户及1.2亿固网宽带用户，如何能够盘活运营商数亿级别的客户，成为市场以及运营商颇为关注的话题。

众安保险本身已形成一个庞大的数据源，并通过央行征信、前海征信等数据系统，搭建了一套适用于碎片化、分散化互联网资产的信用评估和风险控制体系，这些技术能力对外输出，将连接以及服务越来越多的场景。

新闻稿指出，众安与中国电信合作的相关金融产品，将包括更便捷的分期购机体验、借助翼支付广泛的应用场景促进消费金融线上线下的打通、众安保险将信用保险嵌入运营商供应链中。

“互联网保险做的不应只是简单的保险，而要深入更多金融业务，强化与用户的关系和粘性。”众安保险首席执行官(CEO)陈劲表示，在很多场景里，用户其实希望获得一揽子综合服务。要打破保险以规模取胜的传统观念，在互联网场景里，众安需要考虑如何在限定范围里做活金融，同时又控好风险。

新闻稿称，在未来合作中，众安保险将充分发挥保险风险管理以及连接器的功能。比如在消费金融业务中，众安通过信用保证保险连接资金端和资产端，在资产端通过技术手段控制风险，同时对资产进行归集、打包、管理；资金端通过信用保证保险对资产端的增信，从而获取更低成本的资金，由此开辟“信用保险+消费金融”的新模式。

去年7月，众安与女性时尚消费电商蘑菇街联合推出首款个人消费信用保险产品“买呗”，之后众安与翼支付联合上线了“甜橙白条”，与奢侈品电商寺库联合上线了“寺库白条”等。（完）