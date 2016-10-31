众安保险与中国电信合作 助其盘活用户拓展消费金融

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月31日 - 中国首家互联网保险公司--众安保险近日与中国电信天翼电子商务公司（甜橙金融）签署战略合作协议，众安保险将输出其“科技＋风控”能力，帮助中国电信盘活逾2亿用户，共同拓展消费金融版图。
今年以来，众安保险已向中国电信提供翼支付帐户安全险以及信用消费产品--甜橙白条。众安保险周一新闻稿称，此次合作，将包括共建数据平台、风险管理模型、共同设计相关金融产品等，为客户提供保险、投资理财、支付、消费金融等金融服务。
众安保险首席市场官（CMO）吴逖指出，“众安保险的IT与数据技术、风控能力、场景化能力的输出，将有助于盘活运营商用户。此次与甜橙金融合作，也有助于提升运营商企业的金融服务能力，共同打造互联网金融生态。”
作为三大运营商之一的中国电信，目前拥有超2亿移动用户，有近1.3亿固定电话用户及1.2亿固网宽带用户，如何能够盘活运营商数亿级别的客户，成为市场以及运营商颇为关注的话题。
众安保险本身已形成一个庞大的数据源，并通过央行征信、前海征信等数据系统，搭建了一套适用于碎片化、分散化互联网资产的信用评估和风险控制体系，这些技术能力对外输出，将连接以及服务越来越多的场景。
新闻稿指出，众安与中国电信合作的相关金融产品，将包括更便捷的分期购机体验、借助翼支付广泛的应用场景促进消费金融线上线下的打通、众安保险将信用保险嵌入运营商供应链中。
“互联网保险做的不应只是简单的保险，而要深入更多金融业务，强化与用户的关系和粘性。”众安保险首席执行官(CEO)陈劲表示，在很多场景里，用户其实希望获得一揽子综合服务。要打破保险以规模取胜的传统观念，在互联网场景里，众安需要考虑如何在限定范围里做活金融，同时又控好风险。
新闻稿称，在未来合作中，众安保险将充分发挥保险风险管理以及连接器的功能。比如在消费金融业务中，众安通过信用保证保险连接资金端和资产端，在资产端通过技术手段控制风险，同时对资产进行归集、打包、管理；资金端通过信用保证保险对资产端的增信，从而获取更低成本的资金，由此开辟“信用保险+消费金融”的新模式。
去年7月，众安与女性时尚消费电商蘑菇街联合推出首款个人消费信用保险产品“买呗”，之后众安与翼支付联合上线了“甜橙白条”，与奢侈品电商寺库联合上线了“寺库白条”等。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。