安邦人寿保险获批出资5亿元成立基金管理公司--保监会

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京1月26日 - 中国保监会周一公布，同意安邦人寿保险股份有限公司出资5亿元，设立安邦基金管理有限公司，出资额占比100%。
保监会网站刊登的公告并要求，安邦人寿应按照监管规定，定期向保监会报告非保险子公司情况和投资管理情况。
公告显示，下一步，安邦人寿应向中国证监会提出申请，履行设立基金管理公司的法定程序。
此外刊登在香港联交所公告显示，安邦人寿的母公司--安邦保险集团1月20日继续增持民生银行(600016.SS)(1988.HK)A股；增持后，其持有民生银行股份占总股本比例为19.28%。
除民生银行外，安邦保险方面还持有金融街 、金地集团 、招商银行 等上市公司的大宗股份。（完）
参看细节，请点击中国保监会网站 here
(发稿 宿泱韫/李贺; 审校 林高丽)
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