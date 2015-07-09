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中国财经 | 2015年 7月 9日 星期四 12:20 BJT

（修正）中国保监会：保险资管与券商两融业务不得强制要求提前还款

(更正：报道重点转为“不得强制要求提前还款”，非“鼓励保险资管募资购买券商两融收益权”。)

路透北京7月9日 - 中国保监会周四发布通知称，保险资产管理公司通过发行保险资产管理产品募集资金，与证券公司开展融资融券债权收益权转让及回购业务，可以协商合理确定还款期限，不得单方强制要求证券公司提前还款。

保监会周三发布救市举措称，放宽保险资金投资蓝筹股票监管比例，对符合条件的保险公司，将投资单一蓝筹股票的比例上限由占上季度末总资产的5%调整为10%；投资权益类资产达到30%比例上限的，可进一步增持蓝筹股票，增持后权益类资产余额不高于上季度末总资产的40%。

在去杠杆压力下，中国股市自6月中旬以来急跌约30%。经过政府救市政策持续加码后，沪综指.SSEC周四低开后早盘出现久违的反弹。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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