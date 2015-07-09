（修正）中国保监会：保险资管与券商两融业务不得强制要求提前还款

保监会周三发布救市举措称，放宽保险资金投资蓝筹股票监管比例，对符合条件的保险公司，将投资单一蓝筹股票的比例上限由占上季度末总资产的5%调整为10%；投资权益类资产达到30%比例上限的，可进一步增持蓝筹股票，增持后权益类资产余额不高于上季度末总资产的40%。